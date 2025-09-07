Психиатър: Правещите редовен секс „изпушват“ след месец въздържание

Всички хора рано или късно започват да изпитват стрес поради липса на секс, казва психиатърът Кармита Абдо, пише O Globo.

Както обясни Абдо, колко дълго след отказване от секс човек няма да изпитва проблеми с психичното здраве зависи от сексуалните му навици. Така че, според нея, ако сексуален живот е бил активен и е включвал поне три контакта седмично, то само след месец въздържание човек ще покаже първите признаци на силен стрес.

Ако човек е правил секс не повече от веднъж на две седмици, тогава емоционалното и физическото му благополучие може да не се влоши в продължение на няколко месеца.

Сред негативните последици от въздържанието от сексуална активност психиатърът посочи чувство на самота, повишена тревожност и неконтролируемо желание за интимност.





