Психично болен скитник наби служителка на БДЖ в Перник

Служителка на БДЖ е била бита във влакова композиция в района на гр. Перник. Инцидентът е станал на в неделя около 7, 20 ч. във влакова композиция в района на Перник. Мъж на видима възраст около 30 години нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата. Жената е с леки наранявания без опасност за живота. По-късно е установено, че извършителя на деянието е 30-годишен перничанин, който води скитнически начин на живот и има психични проблеми. Настанен е в отделението по Психиатрия в пернишката болница за лечение. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





