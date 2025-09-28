Психоатака и как да се предпазим от нея

Какво е психоатака? Защо може да станем жертва на такава и кой е причинителят за енергийния дисбаланс, който се получава? И най-важното – как да се предпазим и справим с психоатаките?

Какво е психоатака?

Психоатака е, когато някой ви изпраща негативна енергия с цел причиняване на дисбаланс в живота ви, вреда върху психическото ви и физическо здраве, проблеми в работата и семейството. Обикновено психоатаката е провокирана от чувства като ревност, завист, гняв, яд, но понякога може да е резултат и от лошо настроение заради ниски постижения в живота на атакуващия. За разлика от други енергийни атаки (тук лошите мисли са достатъчно оръжие, за да нанесат поражения. Освен това не е задължително да се осъществява зрителен контакт между атакуващия и атакувания.

Съществува и тезата, че психоатаката може да не е умишлена – обикновено, когато атакуващият няма настроение или е в депресия от проблеми в личния и професионалния му живот, той невелно сравнява на ум собствената си ситуация с тази на свой близък и по този начин може несъзнателно да му изпрати негативна енергия. Затова някои смятат, че психоатаката е признак на слаб характер.

Симптоми, че сте жертва на психоатака

Симптомите на тези, които са станали жертва на психоатака, често наподобяват тези на депресия или сезонна умора. Човек се чувства отпаднал и ленив, има склонност да се самовглъбява, върши нещата с нежелание, чувства, че губи контрол на живота си. Възможно е и той да се „зарази“ с лошо настроение, да стане по-избухлив и докачлив. Наблюдават се още нарушен имунитет, леки главоболия, чести кошмари и видения с лика на човека, който е изпратил негативната енергия.

Как да се предпазите от психоатака?

Най-важното условие, за да преодолеете и предотвратите психоатаките, е да останете позитивни. Изградете си навик винаги да се концентрирате върху положителното в живота ви и това, което имате, вместо да гледате това, което ви липсва. Най-силното оръжие срещу психоатаките е силата да прощаваш, защото в противен случай излъчваш същите негативни вибрации и се получава натрупване на отрицателна енергия, която вече вреди двустранно. Такава дисхармония може да задълбочи проблемите ви вместо да ги реши. Ето и няколко съвета, как да се справите с психоатаките:





