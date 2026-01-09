Психологът Рая Чаушева: През януари много хора страдат отдепресия заради прекаляването сприготовлениятаза празниците, вместо да си почиват

Когато човек е в продължително депресивно състояние, това може да повлияе и на неговото здраве – спира да яде правилно, сънят му също се разваля, нарушават се социалните контакти, което води до липса на енергия

Рая Чаушева е психолог и психотерапевт. Тя разкри какво представляват депресивните състояния, в които изпадаме след празниците заради многото приготовления, и негативните емоции, които ни връхлитат, и как да се справим с тях. За това как да се освободим от тези състояния тя сподели пред „Фокус”.