Психолог: Защо мъжете имат любовници, а не се развеждат?

Защо някои мъже имат афери, кълнат се в най-силни чувства към любовниците си, но в същото време… не напускат съпругите си? Психотерапевтите имат обяснение.

Мъжете и жените са равноправни членове на обществото, но очевидно неравностойни по отношение на отговорностите . Жените все по-често очакват съпрузите/съпругите им да бъдат емоционално ангажирани в живота им, където грижите за децата се споделят по равно и хармонично. И тогава изведнъж в живота на двойката се появява трети човек и започва адът на прелюбодеянието – за всички, за един мъж и две жени.

„Съветът на нашите баби „да бъдем мъдри съпруги“ не звучи много реалистично в съвременния контекст, защото настоящата реалност учи жените да избират себе си като отделна личност, да имат собствено мнение, да се развиват в кариерата си и да бъдат свободни от стереотипите на другите хора. Съвременната жена иска да бъде щастлива, а не мъдра, обичана, не просто омъжена, постигната, не само удобна, безопасна и с ясни граници – където уважението работи и в двете посоки “, пише той. Анастасия Кунцевич, психолог и психотерапевт.

Защо се случва изневяра?

Напоследък все по-често срещаме определението за моногамия като „способността да се изгражда връзка с един партньор (с качествен контакт, емпатия и състрадание)“, казва психологът Кунцевич. Това, което е добро за единия, може да бъде отрова за друг . Тогава бракът може или да оцелее и да се превърне в стабилен остров, където двама души се съгласяват за правилата и уважават взаимните си нужди, поддържайки откритост и честност, или единият от двойката решава да наруши нормите, игнорирайки чувствата и желанията на съпруга/съпругата.

Това, което някои жени обявяват за мъдрост, често изглежда като удобно отношение да се игнорират неща, които очевидно са неприемливи. Например, като късното отсъствие на съпруга/съпругата, трудностите в сексуалната сфера, комуникацията само на ниво функционални задачи (купи, поправи, донеси). А когато човекът до теб най-много се страхува да остане сам, тогава и другият има „зелена светлина“ за манипулация , измама и неуважение, което само влошава връзката.

Какво място заема влюбеният в живота на мъжа

Любовница може да се появи в живота на женен мъж, когато той почувства определени вътрешни промени, но не е готов да разруши това, което е градил през годините . И тогава сякаш за да провери: как би могло да бъде иначе?

Но ако нивото му на зрялост, честност със себе си остава в скалата „добре е там, където е познато и безопасно“ , тогава е малко вероятно той да се реши на развод… Особено ако не е прието открито да се изясняват чувства, проблеми и трудности в брака. И тук не говорим за това, че със съпруга/съпругата става въпрос за любов, а с любовницата за сексуални нужди. По-често това е опит да се видиш като нов, променен, където нуждите от формиране на общност са различни от тези преди 5, 10, 15 години.

Разбира се, раят за една уважавана връзка изисква много смелост и разбиране къде и защо отивам . Обикновено мъжът изпада във вътрешен конфликт със себе си, особено когато жена го притиска с чувство за вина, съжаление и го подтиква да си спомни пътя, който е изминал.

И какво кара независимите, удовлетворени жени да се придържат към самата идея „Аз съм омъжена“? Посланията, които получаваме от родителите си и предишните поколения, понякога несъзнателно оформят житейския ни сценарий, където да си щастлив не е толкова важно, колкото да си във връзка – фасадата става по-важна от съдържанието. И тогава може да се окажете много години по-късно в брак, където има къща, деца, дори съвместни почивки, но няма интимност, освен функционално изградена система .

Защо се случват измами и кой е основният виновник?

Мъжът е син на майка си и неговата система за привързаност първоначално е настроена към жена, която е въплъщение на майчина фигура. И ако влиянието на тази фигура е все още силно (няма никакво значение дали майката е жива), тогава потенциално всяка жена, с която мъжът се чувства сигурен, се превръща в проекция на майката. Раздялата не е обезценяване или игнориране на важни родителски фигури. В процеса на раздяла ние интегрираме приноса на родителите си в себе си, пише психологът Кунцевич.

Раздялата предполага преход от връзка родител-дете към връзка възрастен , където можем да виждаме взаимни различия, да уважаваме противоположните мнения и да толерираме несъгласия с очакванията.

И ако омъжена жена стане майка, очевидно е, че сексуалният живот на мъжа ще започне извън семейството.

И не става въпрос за изневяра , а за факта, че партньорствата нямат нищо общо с игрите родител-дете. Много е трудно, или по-скоро невъзможно, да се откажеш от майка си. Ако бракът на един мъж е като живота с неговата „майка“, тогава това може да се превърне в причина за блокиране на неговото развитие и да доведе до липса на мотивация за промяна и детска мечта да бъдеш приет от някого.

„ И тук каня влюбените да се отърват от илюзията, че мъжът не се развежда само защото обича жена си – в такива общности мъжът може и да не се разведе, защото „детето“ не може просто да напусне „майка“ . Възрастният, родителят, допринася за това, като създава благоприятна среда за растеж. А когато двама са в играта, играта може да продължи вечно. Тогава всички останали жени извън „майка“ ще бъдат опасни, користолюбиви, недостатъчно добри, защото „майка“ е най-добрата, тя е мила и ще разбере всичко“, заключава психологът Кунцевич.





