Психолог: Има 8 знака, че партньорът ви губи интерес

Има много причини, поради които една двойка може да реши да се раздели: от несъвместимост, през различни цели и приоритети, финансови проблеми, токсично поведение до просто загуба на интерес, върху което ще се съсредоточим в тази статия.

Макар никой да не иска човекът, когото обича, да загуби чувствата си към него, понякога това просто се случва. Ето защо винаги е най-добре да сте наясно със знаците, за да си спестите допълнителната болка. Metro.co.uk се консултира с Йоана Ротару, психотерапевт и директор на Ioana Rotaru Therapy, за да анализира този вид разпад на връзката.

От емоционално отдръпване до прекарване на по-малко време с вас, това са 8 знака, че партньорът ви губи интерес към вас:

1. Налице е засилено емоционално отдръпване

Ако партньорът ви започне да избягва всякаква емоционална ангажираност: независимо дали става въпрос за разногласия или дори за собствените му чувства – това е знак за емоционално отдръпване. Ротару казва, че с времето това може да доведе до прекъсване на връзката, карайки партньорите да казват, че „връзката е станала студена“ или че се „отдалечават един от друг“.

2. Отхвърляне на опитите за свързване

„Опитите за свързване са ежедневни действия за сближаване с партньора“, обяснява Ротару. Примерите включват усмивка, прегръдка или устен въпрос как е минал денят на другия. Когато започнат да игнорират или отхвърлят тези опити, това обикновено сигнализира за промяна в интереса.

3. Вече не са емоционално отзивчиви

Когато изразявате чувствата и нуждите си, трябва да се чувствате в безопасност и изслушани – особено ако сте във връзка. Експертът обаче казва, че ако партньорът ви вече не проявява емпатия или не предлага успокоение, това показва нарастваща емоционална дистанция.

4. Вече не изразяват своята привързаност или възхищение

Ротару казва, че „партньорите в здрави връзки споделят и изразяват своята привързаност, положително отношение, обич и възхищение един към друг“. За съжаление, когато те вече не се изразяват – или само ако се е наложило да им кажете да го направят – това показва намаляване на обичта и близостта. Често подтикването на някого да покаже привързаността си може да бъде много по-обезсърчаващо, отколкото да бъдете напълно игнорирани.

5. Наблюдава се засилена емоционална дисрегулация

Ако емоциите във връзката са нажежени, и единият или и двамата партньори не могат да се справят с регулирането на чувствата си, това може да доведе до ескалация на конфликти или отдръпване, казва Ротару. Това от своя страна може да повлияе на връзката и стабилността на двойката. Ако тези проблеми продължат да не се решават, това често показва загуба на мотивация за спасяване на връзката.

6. Липсват любопитство и игривост

Една от най-хубавите страни на това да си във връзка е да проявяваш любопитство към вътрешния свят на другия. От вътрешни шеги до флиртове – именно тези специални моменти само между вас двамата преодоляват пропастта между приятелство и романтична връзка. „Когато тази лекота изчезне и бъде заменена от сериозност и мълчание, това е още един признак, че интересът е изгубен“, казва Ротару.

7. Еротичната енергия е изчезнала

Ако сексуалната ви интимност е станала вяла или липсва и няма дискусии или опити за решаване на този проблем, това може да е проблем, предупреждава експертът. „Това често показва, че играта, въображението и мистерията са изчезнали, а те са от съществено значение за поддържането на интимността жива.“ Безразличието на партньора към решаването на този въпрос предполага промяна в интереса му към връзката.

8. Започват да се занимават с всичко друго, но не и с вас

Забелязали ли сте, че партньорът ви е започнал да се „спасява“ в работа, деца или други социални дейности, които включват всичко друго, но не и вас? Стигнали ли сте до момент, в който вече не го усещате до себе си? „Това показва, че са спрели да инвестират във връзката“, разкрива Ротару. Разбира се, това невинаги е така: понякога се налага да посвещаваме повече време на работа, а малките деца са много зависими от своите родители. Но ако установите, че това е повтарящ се, продължителен модел, може би се случва нещо по-сериозно.





