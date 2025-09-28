Психолог предупреждава: Есента носи скрити капани за любовта

Eсенният сезон, често възприеман като време за уют и нови начала, крие неочаквани предизвикателства за любовните двойки. Според психолога Александра Петрова, именно през есента, както и след дългите летни почивки, връзките са изправени пред едни от най-сериозните си изпитания.

Но какво точно предизвиква тези напрежения и защо партньорите толкова лесно стигат до конфликт?

Основните причини за есенните кризи се коренят в разминаването между високите очаквания за идеална почивка и реалността, обяснява Петрова. „Най-малкото отклонение от идеята какво трябва да ни се случи води до взривяване, защото адреналинът е много сериозно покачен поради очакванията, поради динамиката и настанилата се идея“, посочва тя. Тази свръхактивна динамика, различна от ежедневието, бързо се прехвърля към партньора, който често става обект на негативни проекции.

В моменти, когато очакванията рухват, партньорите са склонни да търсят вината един в друг.

„Започва една игра на тенис, хората много бързо се озлобяват и много бързо ескалират фактори, привнесени от миналото на двойката“, допълва психологът. Излизането от зоната на комфорт разкрива различията в темперамента и невро-биологичния часовник, които в ежедневието остават скрити.

При афектация, хората действат предимно с емоционалния си мозък, лимбичната система, което може да доведе до агресивно и реваншистко поведение. Вместо да решават натрупани с времето проблеми, те се опитват да „накажат“ партньора.

Различният подход на родителите към детето също може да се превърне в катализатор на конфликт,

пренасяйки се върху всички останали различия във връзката. Често двойките започват да се фокусират върху родителството, акцентирайки върху уважението и зачитането, или липсата на такива, което допълнително ескалира комуникационните проблеми.





