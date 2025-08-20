Психолози: 5 неща, които само токсичните хора правят

За съжаление, на повечето от нас в някакъв момент от живота ни се е случвало да имаме взаимоотношения с поне един токсичен човек, който ни изпива енергията и ни кара да се съмняваме в себе си. Токсичните хора обаче често не осъзнават, че ни вредят и приемат поведението и действията си за абсолютно нормални и логични. Важно е да знаем, че даден човек може да е опасен за нас, но да не е такъв за другите хора. Психолозите обясняват по какъв начин се случва това и определят няколко признака, по които можем да разпознаем един такъв човек.

Как да разпознаваме токсичните хора

Карат ви да се съмнявате с себе си

Обикновено в началото тези хора се държат добре, но с времето започват да правят коментари, забележки и да критикуват за най-малкото нещо. Когато тези забележки се натрупат ние сами започваме да се съмняваме в себе си, във визията си, в начина, по който говорим и се държим. Ако някой от обкръжението ви често подкопава самочувствието ви по този начин и ви кара да се чувствате недостатъчни, най-доброто, което можете да направите е да прекъснете връзката си с него.

Не признават и не уважават успехите ви

Напредъкът и развитието са неща, които са абсолютно естествени в живота на всеки от нас, но ако често общувате с човек, който постоянно омаловажава не само вашите, но и успехите на другите, време е да се замислите. Това е така, защото токсичните личности в повечето случаи се чувстват застрашени от успеха на околните и се опитват да ги безокуражат.

Негативни са

Честото общуване с негативни хора ни изтощава емоционално и ни заразява. Тази негативност обикновено се изразява в постоянно мрънкане, критика, оплакване и гледане от тъмната страна на нещата, така че бъдете нащрек, ако общувате често с такъв човек, защото този негативизъм може да повлияе на настроението и качеството ви на живот.

В ролята на жертва са

Хората, които никога не поемат отговорност за действията и думите си, винаги влизат в ролята на жертва и обвиняват или обстоятелствата, или другите. Те го правят, за да предизвикат съчувствие и така по-лесно да контролират околните, ката им вменят чувство за вина, обида и неудовлетвореност.

Нарушават границите ви

Независимо дали сте в любовна или приятелска връзка, поставянето на граници е много важно за здравословните взаимоотношения. Хората, които не се съобразяват с тях, навлизат в личното ви пространство, пренебрегват исканията ви и ви карат да се чувстване не на мястото си, нямат място в живота ви. Ако често се чувствате така, първото нещо, което трябва да направите, е да се научите да казвате не, а второто – да прекъснете контакт с този човек.





