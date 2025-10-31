Публиката в Гоце Делчев се докосна до изкуството на ансамбъл „Филип Кутев“.

Уникално и вълнуващо преживяване бе концерт-спектакъла на Националния фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”, който бе представен вчера на публиката в Гоце Делчев.

Празничният концерт, организиран от община Гоце Делчев, бе посветен на Деня на народните будители. Всяка година на 1 ноември, ние, българите, честваме един от най-истинските ни и стойностни празници – Денят на народните будители. Този ден е посветен на просветителите, книжовниците и революционерите, които са допринесли за духовното и културно развитие на България. Това е нашият израз на почит и уважение към хората, посветили живота си на възраждането и просвещението на българския народ.

В препълнената зала на Дома на културата в гр. Гоце Делчев стотици хора дойдоха, за да се докоснат до изкуството на една от емблемите на Родината ни – Ансамбъл „Филип Кутев“.

Националният фолклорен ансамбъл “Филип Кутев” е създаден през 1951 г. от знаменития български композитор Филип Кутев, чието име носи. От създаването си до днес Ансамбъл “Филип Кутев” е изнесъл повече от 7000 концерта из цяла България, а също в Европа, Азия, Африка и Америка.

На нашата сцена те представиха концерт-спектакъла „Ела се вие, превива“, пресъздаващ сватбените ритуали и пролетните празници от България.

Изключителните изпълнения на едни от най-емблематичните български народни песни „Лале ли си, зюмбюл, ли си“ и „Излел е Делю хайдутин“, оставиха публиката в Гоце Делчев без дъх и превърнаха този концерт в незабравимо преживяване.

Благодарим от сърце на певците, музикантите, танцьорите и целия екип на Национален фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“, водени от директора и главен художествен ръководител Георги Андреев, за прекрасния спектакъл и истинската наслада, която донесоха на публиката в гр. Гоце Делчев.