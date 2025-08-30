Публичен линч в Благоевград на общински съветник заради различно мнение! Изхвърлиха Василиса Павлова от Комисията по образование /ОБНОВЕНО/

На публичен линч бе подложена вчера председателката на Комисията по образование в ОбС – Благовград Василиса Павлова, която по внесени предложения и отправени питания към администрацията е най-активният член в състава на местния парламент. 27 колеги, част от тях без нито едно изказване от началото на мандата, отнеха председателството и я изхвърлиха от Комисията по образование с неясни мотиви по предложение, внесено като извънредна точка вчера сутринта от група съветници. То бе докладвано в началото на пленарното заседание от председателя на ОбС Антоанета Богданова, която дори не спомена имената на участниците в „групата“. По изричното настояване на Албина Томова предложението за освобождаване на В. Павлова от състава на Комисията по образование и от председателския пост бе изчетено публично. В него се казва:

„В хода на дейността на комисията се установи, че е необходимо подобряване на взаимодействието между председателя, членовете и общинската администрация, така че обсъжданията да бъдат по- фокусирани, аргументирани и насочени към практически приложими решения. Поддържането на последователен и уважителен тон е съществена предпоставка за ефективната работа на комисията и за постигането на консенсус по важните за общината въпроси“. Групата вносители сочат още, че са направили задълбочен анализ на работата на председателя на комисията по образование и са констатирали „лоша организация при подготовката и ръководенето на заседанията, некачествено изготвяне на становища и предложения чрез възпроизвеждане на текстове от други общини без необходимата адаптация към реалната ситуация в Благоевград и множество грешки, недостатъчна координация с членовете на комисията и образователните институции, неспазване на принципите на прозрачност и колегиалност, както и множество неточни изявления, които без нужда изострят отношенията на комисията с администрацията по теми, които не изискват противопоставяне и назидателен тон“.

Мнозинството подкрепи предложението на Антония Сивикова сесията да стартира с публичния линч и като се гласува извънредната точка да е под номер 1 в дневния ред.

Василиса Павлова явно бе предупредена за преврата, защото излезе подготвена на трибуната и заяви: „Когато разбрах от готвения линч, не се изненадах, дори се замислих дали сама да не си дам оставката. Но после размислих, защо да лиша себе си и гражданите на Благоевград от удоволствието да видят как мнозинството общински съветници се подчиняват на кмета Байкушев?! Затова съм тук, да гледам в очите всеки, който ще гласува за моето отстраняване особено при липсата на каквито и да е мотиви. Посочените са абсолютна лъжа и ще го потвърдят всички записи на заседанията на комисията. Тази смяна беше предвидима. Няма власт, която да обича неудобните въпроси, а аз ги задавам от първия ден като общински съветник. Но това управление не търпи различно мнение и мачка всичко по пътя си. Днешното ми отстраняване от поста председател на комисия „Образование и култура“ не е в името на обществения интерес, а е резултат от политическите договорки и манипулации на кмета с мнозинството общински съветници чрез зависимостите им от него. Това е нагледен урок по политическа математика: едни зависимости плюс малко страх са равни на удобно мнозинство. А „учителят“ в тази аритметика е кметът Байкушев. Днешната ми смяна дава още един ясен знак: кандидатът Байкушев и кметът Байкушев са два различни образа, двама различни инфлуенсъри, единият с обещания и усмивки, другият – обсебен от контрола, натиска и политическото инженерство. Разликата е видима за всички. Г-н кмете, мислите ли, че с тази смяна ще си осигурите комфортно мълчание? Сбъркахте! В социалните мрежи може да ме изтриете, но в тази зала не можете да ме изтриете. Днес се радвате на мнозинството и на тишината около себе си, но тази тишина няма да трае дълго. Истината винаги намира пътя и гражданите на Благоевград ще Ви потърсят отговорност за управлението, в което цензурата замести диалога, а страхът – демокрацията. Заявявам, че работих със сърце и разум за образованието и културата на този град. За година и половина съм внесла 16 предложения и 22 питания в Общинския съвет в защита на ученици, учители, културни дейци и всички, които са потърсили помощта ми. Отнемането на един пост няма да ми запуши устата, нито да ме отклони от поетите ангажименти към Благоевград“, заяви в емоционална реч от парламентарната трибуна Василиса Павлова.

Тя не пропусна да отбележи опита да останат в сянка групата вносители на предложението, като посочи, че ще обжалва решението, защото за да бъде то законно, следва да отговаря на едно от три условия: 1/3 от членовете на комисията да гласуват мотивирано за свалянето от председателския пост, председателят на ОбС да отстрани председателя на комисията заради системно неизпълнение на задълженията и ако сама подаде оставка.

Методи Байкушев Василиса Павлова Гергана Муртова и Мартин Хърсовски Антония Сивикова

Кметът Байкушев предпочете да запази мълчание, а в отговор на провокацията за анонимност Антония Сивикова съобщи, че тя е подготвила предложението заедно с колегите й Мартин Хърсовски и Мартина Траянова.

27 съветници дадоха гласа си Василиса Павлова да бъде свалена от председателския пост и отстранена от състава на Комисията по образование, 7 гласуваха против, а 2-ма показаха, че нямат лична позиция, и се въздържаха. Овакантеното място в комисията с решение на ОбС зае Гергана Муртова, а Антония Сивикова, срещу която преди 1 месец Павлова депозира сигнал в Етичната комисия за некоректно поведение и нарушение на етичния кодекс, бе избрана за председател на Комисията по образование.

В рамките на вчерашната дускусия по точките в дневния ред Павлова отново бе най-активна с внесени предложения и направени питания, касаещи новоприетата общинска програма „За децата на Благоевград“ , увеличението на пълняемостта на групите в детските градини, предложеното увеличение на средищните училища в общината, както и общинския план за социалните услуги за 2026 г., в който предложи да залегне и създаване на кризисен център за защита от домашно насилие. На питането й къде ще тренират децата от плувните клубове по време на предстоящия ремонт на закрития басейн, как ще получат общинска субсидия, ако не са на територията на обищината и осигурен ли им е транспорт, кметът Байкушев коментира, че със съдействието на кмета на Симитли е сключен договор с концесионера на басейна в съседната община, където децата ще бъдат извозвани за тренировките, като временното неудобство няма да се отрази на финансовата подкрепа на клубовете от страна на общината. Ремонтът на басейна се очаква да стартира в средата на септември и да приключи през юни догодина.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





