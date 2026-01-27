Председателят на Районен съд-Петрич Атанас Кoбуров бе избран единодушно за втори управленски мандат. За него гласуваха всички членове на ВСС днес.
След изслушване и въпроси, продължили близо час, съдия Кoбуров защити блестящо управленската си концепция и спечели повторно доверието на кадровиците на Темида.
„Представянето му бе извън шаблона и баналността, в защита интересите на съда“, заяви председателят на ВКС Галина Захарова.
Повече подробности четете в утрешния брой на вестник „Струма“ и на сайта ни struma.bg.
ПЪРВО в STRUMA.BG! Aт. Кoбуров преизбран единодушно за председател на Районен съд- Петрич
Председателят на Районен съд-Петрич Атанас Кoбуров бе избран единодушно за втори управленски мандат. За него гласуваха всички членове на ВСС днес.