ПЪРВО в STRUMA.BG! Aт. Кoбуров преизбран единодушно за председател на Районен съд- Петрич

Председателят на Районен съд-Петрич Атанас Кoбуров бе избран единодушно за втори управленски мандат. За него гласуваха всички членове на ВСС днес.

След изслушване и въпроси, продължили близо час, съдия Кoбуров защити блестящо управленската си концепция и спечели повторно доверието на кадровиците на Темида.

„Представянето му бе извън шаблона и баналността, в защита интересите на съда“, заяви председателят на ВКС Галина Захарова.

