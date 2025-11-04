Пускат на търг под наем фургон за здравен кабинет до кметството в с.Падеш

Фургон, монтиран миналата седмица до кметството в благоевградското с. Падеш, да се отдаде под наем чрез търг, решиха общинските съветници. Временният обект е предназначен за здравен кабинет, тъй като сградата на здравната служба в близост до Дома за дементно болни в селото бе съборена преди 10-ина дни във връзка с реализирането на проект за обновление на общинската социална услуга. Наддаването за месечен наем тръгва от 177,60 лв.

Кметът на селото Александър Стаменов съобщи за вестник „Струма“, че контейнерът вече е захранен с електричество и е свързан към ВиК мрежата, а локацията му е съобразена да се охранява чрез видеонаблюдението на сградата на кметството.

Затварянето на лекарския кабинет на д-р Генка Стоилова в средата на октомври провокира напрежение сред част от пациентите, които тя обгрижва от години в с. Падеш. За „Струма“ тя коментира, че няма да ги остави без медицинска грижа, но временно ще ги приема в кабинета си в Благоевград, за което ще уведоми и Здравната каса.

Търгът се очаква да се обяви след 2 седмици, когато решението на ОбС влезе в сила. Очакванията са процедурите да приключат до декември.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА