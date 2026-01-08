Пуснаха система за проверка на граждани от страни извън Шенген

Вече втори ден работи новата система за влизане и излизане през външните граници на Европейския съюз у нас.

Системата засяга граждани на държави извън Съюза, които пътуват с цел краткосрочен престой. На граничните пунктове с Турция, Сърбия и Северна Македония ще се събира както биографична информация, така и ще се снемат биометрични данни на пътуващите.

„Поетапно се въвежда централизирана европейска система за регистрация на данни на граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство. Това ще се случи във всяка една европейска държава. Убеден съм, че няма проблем с опашките, но когато се въвежда подобна система, нормално е да се изчистват проблеми. Това няма да създава затруднения. Хората от „Гранична полиция“, които работят със системата, са обучени добре“, каза вътрешният министър в оставка Даниел Митов, цитиран от Нова.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов обясни, че това е общоевропейска система, която стартира миналата година и се въвежда поетапно.

„В момента още нямаме ангажимент да въвеждаме 100% от преминаващите“, уточни той.

​„По този начин се повишава цялостната сигурност на ЕС“, подчерта Златанов и допълни, че системата ще елиминира случаи, при които един и същи човек влиза в различни държави с различни самоличности.

В момента EES се намира в тестов период за целия Европейски съюз, като се отстраняват софтуерни затруднения. Очаква се през летните месеци системата да заработи с пълен обхват.

„През лятото ще има 100% въвеждане на всички влизащи“, каза още главен комисар Златанов.

Паралелно с това дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР надгражда националната система за граничен контрол, за да отговори на изискванията на ЕС. Заместник-директорът на дирекцията Милчо Милчев обясни, че данните ще се събират централизирано, но ще могат да се използват директно на граничните гишета.

„Така се осъществява необходимата превенция още при самия граничен контрол“, посочи той.