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Путин и Ким се срещат в четвъртък във Владивосток

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от: Свят
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Руският президент Владимир Путин ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в четвъртък във Владивосток. Това съобщи помощникът на Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от световните агенции.

Ушаков уточни, че руският президент и севернокорейският лидер ще обсъдят мирното решаване на ядрения проблем на Корейския полуостров, съобщава Дарик. Посещението на Ким е ключово в този процес, каза той.
По-рано днес севернокорейската официална информационна агенция КЦТА съобщи, чедържавният ръководител ще посети скоро Русия по покана на Путин.

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