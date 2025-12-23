Топ теми

Пухкава погача за Бъдни вечер със суха мая

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 365 )

Необходими продукти:

  • 750 г брашно
  • 350 мл. вода
  • 4 с.л. олио
  • 7 г суха мая
  • 1 ч.л. захар
  • 1 ч.л. сол
  • олио
  • семена

Начин на приготвяне:

Маята се разтваря заедно с две лъжици брашно и захарта в 100 милилитра вода. Оставя се настрана за 10 минути. Брашното се пресява и се посолява. В средата му се прави кладенче и се добавят активираната мая, олиото и останалата вода. Тестото се омесва и се оставя да втаса за 40 минути. От втасалото тесто се оформят 7 топчета с еднакъв размер, 2 по-големи топчета и 1 по-малко топче. Първо се слага едното голямо топче и около него – седемте еднакви. От другото голямо топче се оформят 3 фитила, които се сплитат. Малкото топче се разточва и от него се оформят 6 кръгчета. Нареждат се едно до друго по 3 кръгчета и са завиват. През средата леко се срязват и така се получават 2 розички. Сплетеното тесто и розичките се слагат в тавата и така се оформя питката. Намазва се с олио и се поръсва със семена. Оставя се за още 20 минути, след което погачата се пече 40 минути в загрята на 180 градуса фурна. 1001recepti.com

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *