Пухкава погача за Бъдни вечер със суха мая

Маята се разтваря заедно с две лъжици брашно и захарта в 100 милилитра вода. Оставя се настрана за 10 минути. Брашното се пресява и се посолява. В средата му се прави кладенче и се добавят активираната мая, олиото и останалата вода. Тестото се омесва и се оставя да втаса за 40 минути. От втасалото тесто се оформят 7 топчета с еднакъв размер, 2 по-големи топчета и 1 по-малко топче. Първо се слага едното голямо топче и около него – седемте еднакви. От другото голямо топче се оформят 3 фитила, които се сплитат. Малкото топче се разточва и от него се оформят 6 кръгчета. Нареждат се едно до друго по 3 кръгчета и са завиват. През средата леко се срязват и така се получават 2 розички. Сплетеното тесто и розичките се слагат в тавата и така се оформя питката. Намазва се с олио и се поръсва със семена. Оставя се за още 20 минути, след което погачата се пече 40 минути в загрята на 180 градуса фурна. 1001recepti.com