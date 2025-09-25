Пухкави бухти

Необходими продукти:

1 ч.ч. брашно

1 яйце

1 с.л. захар

1/2 ч.л. сода бикарбонат

1 ч.ч. кисело мляко

сол

олио

Начин на приготвяне:

Яйцето (1 бр) се разбива и към него се добавят киселото мляко (1 ч.ч.), содата бикарбонат (1/2 ч.л.), захарта (1 с.л.) и 1 щипка сол. След това се слага брашното (1 ч.ч.) и всичко се разбърква добре.

С лъжица се загребва от сместа и се пуска в сгорещено олио. Бухтите се пържат до златист загар. Когато са готови, се изваждат и се оставят да се отцедят от излишната мазнина върху кухненска хартия.





