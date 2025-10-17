Пчеларят от Благоевград Р. Петкова: Притеснително е, че ЕС орязва с 20% средствата за земеделие за България след 2027 г.

След като европейският комисар по земеделието Кристоф Хансен по време на срещата си с представители на по-големите земеделски браншове миналата седмица в София заяви, че в бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС за България за периода 2028-2034 г. са предвидени 6,2 милиарда евро, което е с 20% по-малко в сравнение със сегашния програмен период, това предизвика основателни тревоги у родните земеделски производители.

„Почти всички представители на различни земеделски браншове изказаха своето притеснение, че все пак средствата ще бъдат орязани. Като включим и инфлацията, която се отразява на страната ни, като чели тези 20% ще бъдат малко повече, защото с парите, с които сме могли по-рано да купим дадено нещо, сега цената му е друга. Но комисар Хансен ни обясни, че някои от мерките за финансиране са били извадени от програмата и ще можем да кандидатстваме по различни други пера, които ще бъдат предоставени“, уточнипчеларят Ралица Петкова, един от участниците в срещата с Кристоф Хансен, цитирана от Радио Благоевград.

Тя допълни, че на форума е била изразена увереност от еврокомисаря по земеделието за целенасочено финансиране за изграждане на водоснабдителни системи за напояване на земеделските площи. В новия програмен период на Общата селскостопанска политика на ЕС с приоритет ще бъде подпомагано обвързаното производство.

„Това означава, че приоритетно ще бъдат подпомагани хората, които се занимават със земеделие, реализират продукция и има какво да предложат на пазара. За съжаление обаче в програмата не са заложени средства по така наречената „украинска помощ“. Бе зададен и такъв въпрос на еврокомисар Хансен, защото войната все още не е приключила, но подобно подпомагане не се предвижда. Според Хансен са били положени усилия за намаляване на стоките от Украйна, които са пречили за реализацията на нашите европейски продукти. Ще се търсят друг вид средства за подпомагане при положение, че войната продължи или се разрасне“, коментира още пчеларят от Благоевград.

Земеделските производители са изразили силно притеснение и от други сериозни проблеми – като липсата на работна ръка, нежеланието на младите хора да се занимават със земеделски, както и факта, че европейското подпомагане на българските земеделски производители продължава да не е равнопоставено на това на европейските им колеги. Според еврокомисар Хансен засега не е ясно кога може да бъде решен като проблем.

„Търси се решение за подпомагане на пчеларите на брой кошер, както и за опрашването, което се извършва от пчелните семейства в природата. Това е много важно. Надяваме се, да бъде подпомогнат и този сектор, защото, както навсякъде, и там нещата не са никак розови“, коментира още Ралица Петкова по отношение на европейското подпомагане на сектор „Пчеларство“.

Тя съобщи, че продължава нейната образователна информационна кампания сред училищата и детските градини в област Благоевград. Вече са започнали посещенията й в различни класове, където разказва на учениците защо са полезни пчелите и пчелните продукти, и как да се храним здравословно.