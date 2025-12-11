Пчелин, на метри от езерото в парк „Свети Врач” в Сандански, разгневи съветниците, собственикът на имота иска промяна на предназначението му

Отглеждане на пчели на метри от езерото в парк „Свети Врач” в Сандански предизвика гнева на общинските съветници по време на заседание на Постоянната комисия по транспорт. За трети път бе направено предложение от вносителите Росен Милев и Кирил Кирилов точката да бъде включена в проектодневния ред на декемврийското заседание.

Първи своята отрицателна позиция за промяна предназначението на имота от дървопроизводителна гора изрази Антон Цанев, „против” гласуваха и Леонид Петканин и Асен Гогов. Стана известно, че в случай че на председателски съвет съветниците гласуват със „за“ да бъде включена точката в дневния ред, то при евентуално гласуване не се изисква квалифицирано мнозинство, а петдесет процента от присъстващите в залата.

Както „Струма“ писа, през септември 2024 г. бе поставена телена ограда над езерото в парк „Свети Врач“ в Сандански, до любимата пътека на санданчани, която води до Акропола. На оградата бе поставен надпис „Отглеждане на пчели”. Имотът е частна собственост, но предназначението му е дървопроизводителна гора, с което на собственика се забранява да бъде извършено върху частния имот каквото и да е строителство.

Това е втори опит на собственика на гората да променя статута й. През месец март тази година съветниците с мнозинство стопираха промяната на статута на частния имот от дърводобивна гора за социални дейности и по този начин спряха апетитите на собственика. Половин година след това той започнал да загражда имота си, като постави и обозначителна табела.

Сериозна е опасността, ако бъдат поставени десетки кошери с пчели на метри от парк „Свети Врач“, хора с алергии и астматични проблеми да пострадат при ухапване от пчели.

Последната дума е на Общинския съвет, който трябва да гласува дали да се преобразува частният имот, или да откажат. Ако в бъдеще се позволи да се строи в този имот, ще се изсекат десетки дървета – бор, дъб и зелени храсти. Освен това ще бъде направен огромен изкоп, който ще наруши климата в града.

Комисията по транспорт гласува „против” промяна предназначението на държавния имот в пчелин



Преди половин година граждани се обявиха против преобразуването на частния имот и стотици се подписаха в защита на гората. Организиран бе и мирен протест. През месец март тази година бе входирано ново искане от собственика Р. Милев до Общинския съвет за промяна предназначението на имота от гора в резидентен тип.

На заседанието на комисията бе гласувано и удължаване на безвъзмездния договор за наем на помещения общинска собственост в сградата на БИТУСС, ползвани за офис на НАП – Благоевград, както и на помещението на бул. „Свобода“, ползвано от Кадастъра в Благоевград, това се налага поради изтичане на договора за безвъзмездно ползване.

Пазарната оценка на общинско жилище на бул. „Свобода“ също бе с положително гласуване, то е с площ от 42 кв.м, пазарната оценка, на която ще бъде продадено, е 44 567 лв. Втората пазарна оценка с положително гласуване от комисията е за имот на бул. „Свобода“, в сградата на БИТУСС, с площ от 109 кв.м, с цена 95 000 лв. без ДДС. Помещението е в недобро състояние и се обявява на търг за втори път.

ЛИДИЯ МАНЕВА