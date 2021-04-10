Пълен списък: Ето кои са новите депутати в Пиринско, Кюстендил и Перник

Те ще бъдат част от новия парламент

Списък на народните представители, които влизат в новото Народно събрание в резултат на изборите от 4 април, пише dnes.bg:

1-И МИР – БЛАГОЕВГРАД (11 МАНДАТА)

ГЕРБ- СДС

Стефан Апостолов Апостолов

Александър Иванов Мацурев

Георги Запрев Динев

Стоян Костадинов Стоев

“Има такъв народ”

Илко Стоянов Стоянов

Георги Захаринин Попов

БСП

Георги Георгиев Михайлов

Богдан Емилов Боцев

ДПС

Халил Реджепов Летифов

Елхан Мехмедов Кълков

Демократична България

Иван Йорданов Димитров

10-И МИР – КЮСТЕНДИЛ (4 МАНДАТА)

БСП за България

Румен Николов Георгиев

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

Михаела Ясенова Крумова

“Има такъв народ”

Антон Йорданов Адамов.

14-И МИР – ПЕРНИК (4 МАНДАТА)

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

Десислава Христова Ахладова – Атанасова

“Има такъв народ”

Галя Маринова Бърдарска

БСП за България

Стоян Михайлов Мирчев

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