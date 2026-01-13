ПЪЛНА ПРОМЯНА! Благоевградчанинът Кристиян Вакадинов, солист наоркестър „Македонски мерак“,свали 85 кг за 11 месеца

ЮЗУ студентътс ново гадже и изцяло подновен гардероб, смъква се от 10 XL до XL

Изумителна трансформация преживява благоевградчанинът Кристиян Вакадинов. Студентът в Югозападния университет „Н. Рилски” сваля 85 кг за по-малко от 11 месеца и вече е само на 20 кг от мечтата, която ще го изстреля в световните класации – само за година да намали теглото си наполовина.

„С труд и постоянство всичко се постига. Чувствам се много по-силен и уверен, а тонусът и енергията ми нямат нищо общо с преди. Изследванията ми са перфектни“, сподели пред bgdnes Кристиян.

Младежът достига внушителното тегло от 200 кг, което драстично намалява след операция в Турция в края на февруари миналата година, а след изрязването на 80% от стомаха, осезаемо спадналия апетит и строгия хранителен режим теглото му е намалено значително. До няколко седмици се очаква момчето да свали още 20 килограма, като Кристиян по план трябва да се смъкне до 100, превръщайки се в уникален случай за подобна трансформация и свалено наполовина тегло в целия свят за съвсем кратко време.

„Цял живот съм имал проблем с килограмите. Изпробвах какво ли не – тренирах плуване като тийнейджър, спазвах диети и хранителни режими, но нищо не помагаше. Вървях винаги много след останалите ми връстници. Генетично е – и двамата ми родители са пълни, но не толкова. Не смятам, че там е проблемът“, споделя Вакадинов, който е солист на оркестър „Македонски мерак“ и е сред най-известните изпълнители в целия регион.

„Изкарвах хубави пари, но всичко това ме обездвижи. Спрях да тренирам и да водя по-активен живот. Тогава ударих 200 кг. Доста узрях след това и се осъзнах кой съм, какво искам и защо го искам“, разкрива още младият мъж.

За новото начало му помага д-р Юлиян Моллов, който открива правилното място за лечение с най-добрата и изгодна оферта за него. Младежът се оказва с инсулинова резистентност. Заедно с лекаря избират най-добрата оферта за специфична операция в Турция, където да му бъде изрязана голяма част от корема.



„Интервенцията се казва „стомашен ръкав“ – продължи около 4 часа с цялата подготовка. Махат 80% от стомаха, намалявайки капацитета му. Целта е да ям по-малко и да се намали апетитът. Целият медицински персонал, дори и преводачката бяха много учтиви и добри. Видях, че мога да им имам доверие“, доволен е Вакадинов.

Следва строг хранителен режим, връщане към плуването и всекидневно спортуване в парка, забрана да вдига тежко и пълна промяна на гардероба. Както и воля да постигне целта – да свали теглото си наполовина и да посрещне лятото като съвсем нов човек. Както се и получава.



Днес Кристиян се радва на хубава приятелка и изцяло подменен гардероб, в който старите дрехи с шокиращия размер 10 XL са заменени от XL.