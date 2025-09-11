Пълнени домати с мус от сирене

Необходими продукти:

4 бр. средни домата

320 гр. сирене

120 гр. заквасена сметана

2 скилидки чесън

5 гр. пресен босилек

зехтин

прясно смлян черен пипер

Начин на приготвяне:

За муса поставяте сиренето в купа и го намачквате с вилица добре. Нарязвате босилека наситно, счуквате чесъна в хаванче и ги прибавяте към сиренето заедно със сметаната.

Овкусявате със зехтин и прясно смлян черен пипер, и разбърквате добре. Отрязвате капачетата на доматите и ги запазвате. С помоща на лъжица издълбавате доматите и ги пълните догоре с муса от сирене. Поставяте капачетата на доматите поръсвате с малко зехтин и сервирате.





