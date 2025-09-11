Топ теми

Пълнени домати с мус от сирене

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 344 )

Необходими продукти:

  • 4 бр. средни домата
  • 320 гр. сирене
  • 120 гр. заквасена сметана
  • 2 скилидки чесън
  • 5 гр. пресен босилек
  • зехтин
  • прясно смлян черен пипер

Начин на приготвяне:

За муса поставяте сиренето в купа и го намачквате с вилица добре. Нарязвате босилека наситно, счуквате чесъна в хаванче и ги прибавяте към сиренето заедно със сметаната.

Овкусявате със зехтин и прясно смлян черен пипер, и разбърквате добре. Отрязвате капачетата на доматите и ги запазвате. С помоща на лъжица издълбавате доматите и ги пълните догоре с муса от сирене. Поставяте капачетата на доматите поръсвате с малко зехтин и сервирате.



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *