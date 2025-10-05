НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
патладжани – 2 бр.
чушки – 1 бр.
домати – 1 бр.
олио – 2 с.л.
моцарела – 125 г
чесън – 2 скилидки
чубрица – 1 ч.л.
сол
черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Измийте патладжаните за рецептата и ги разполовете на две по дължина.
Направете ромбовидни разрези на всяка половина, поставете ги в тавата и поръсете с олиото.
Изпечете патладжаните и чушките в предварително загрята фурна на 200°C за около 30 минути до омекване.
Обелете доматите, разрежете ги, отстранете семената и ги нарежете на кубчета.
Обелете чушките и ги нарежете на кубчета.
Разбъркайте вътрешността на патладжаните.
Добавете доматите, чушките, чесъна, чубрицата, сол и черен пипер.
Поръсете патладжаните с накъсаната моцарела и печете още за около 10-15 минути.
Пълнени патладжани с чушки, домати и моцарела – перфектните пълнени патладжани, които всеки у дома обича.
Ако рецептата ти харесва, опитай и предложението ни за патладжани с доматен сос или вкусна имамбаялдъ.