НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

патладжани – 2 бр.

чушки – 1 бр.

домати – 1 бр.

олио – 2 с.л.

моцарела – 125 г

чесън – 2 скилидки

чубрица – 1 ч.л.

сол

черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измийте патладжаните за рецептата и ги разполовете на две по дължина.

Направете ромбовидни разрези на всяка половина, поставете ги в тавата и поръсете с олиото.

Изпечете патладжаните и чушките в предварително загрята фурна на 200°C за около 30 минути до омекване.

Обелете доматите, разрежете ги, отстранете семената и ги нарежете на кубчета.

Обелете чушките и ги нарежете на кубчета.

Разбъркайте вътрешността на патладжаните.

Добавете доматите, чушките, чесъна, чубрицата, сол и черен пипер.

Поръсете патладжаните с накъсаната моцарела и печете още за около 10-15 минути.

Пълнени патладжани с чушки, домати и моцарела – перфектните пълнени патладжани, които всеки у дома обича.

Ако рецептата ти харесва, опитай и предложението ни за патладжани с доматен сос или вкусна имамбаялдъ.