Пълнени пилешки гърди със сирена
Дата:
Необходими продукти:
- 4 пилешки гърди
- 4 ск. чесън
- 1/2 ч.ч. настъргана моцарела
- 1/2 ч.ч. пармезан
- 4-5 с.л. масло на стайна температура
- 1 ч.ч. брашно
- 3 яйца
- 2 ч.ч. галета
- сол и черен пипер на вкус
- мазнина за готвене
Начин на приготвяне:
- Включете фурната да се загрява на 180 градуса.
- В малка купа смесете моцарелата, чесъна, половината от пермезана, маслото. По желание можете да добавите щипка сушени босилек и риган, но не е задължително.
- Във всяко парче месо разрежете малък отвор, за да се образува нещо като джоб.
- Напълнете пилешките гърди, а след това с помощта на клечки за зъби ги затворете, за да не изтече плънката.
- Пригответе се за панировката – сложете брашното и галетата в чинии, разбийте яйцата в по-дълбока чиния.
- Оваляйте пилешките гърди последователно в брашно, яйце и галета и запържете на тиган за около 3-4 минути от всяка страна.
- Довършете пилешките гърди за 20 минути във фурната.
- Ако не искате пилешките гърди да са с панировка, можете директно да ги запечете във фурната за около 30-40 минути на 180 градуса.
