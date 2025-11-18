Топ теми

Пълнени пилешки гърди със сирена

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • 4 пилешки гърди
  • 4 ск. чесън
  • 1/2 ч.ч. настъргана моцарела
  • 1/2 ч.ч. пармезан
  • 4-5 с.л. масло на стайна температура
  • 1 ч.ч. брашно
  • 3 яйца
  • 2 ч.ч. галета
  • сол и черен пипер на вкус
  • мазнина за готвене

Начин на приготвяне:

  1. Включете фурната да се загрява на 180 градуса.
  2. В малка купа смесете моцарелата, чесъна, половината от пермезана, маслото. По желание можете да добавите щипка сушени босилек и риган, но не е задължително.
  3. Във всяко парче месо разрежете малък отвор, за да се образува нещо като джоб.
  4. Напълнете пилешките гърди, а след това с помощта на клечки за зъби ги затворете, за да не изтече плънката.
  5. Пригответе се за панировката – сложете брашното и галетата в чинии, разбийте яйцата в по-дълбока чиния.
  6. Оваляйте пилешките гърди последователно в брашно, яйце и галета и запържете на тиган за около 3-4 минути от всяка страна.
  7. Довършете пилешките гърди за 20 минути във фурната.
  8. Ако не искате пилешките гърди да са с панировка, можете директно да ги запечете във фурната за около 30-40 минути на 180 градуса.

