Пълнени тиквички с булгур

Необходими продукти: тиквички – 4 броя, булгур – 150 г, черни маслини без костилки – 80 г, лук – 1 глава, домати – 500 г, чесън – 2 скилидки, зехтин – 4 с. л., риган – 2 ч. л. сух или 3 стръка пресен, лимонов сок – 1 с. л., магданоз, сол, черен пипер

Начин на приготвяне: Тиквичките се измиват, разрязват се по дължина и се издълбават с лъжица, като се запазва вътрешността. Булгурът се залива с гореща вода и се оставя да набъбне за около 15 минути. В тиган се загрява 2 с. л. зехтин и се запържва нарязаният лук до златисто, след което се добавят ситно нарязаните маслини, вътрешността от тиквичките, накиснатият булгур и половината от ригана. Овкусява се със сол, черен пипер и лимонов сок. С тази смес се пълнят тиквичките и се нареждат в тава. Отделно се приготвя сосът – доматите се настъргват или блиндират, чесънът се запържва леко в зехтин, след което се добавят доматите, още малко риган и сол. Сосът се изсипва около тиквичките, покрива се с фолио и се пече на 180°C около 35 минути, след което фолиото се маха и се допича още 10 минути. Поднася се с пресен магданоз.