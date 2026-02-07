Пълнени ябълки със стафиди

Необходими продукти:
- 4 бр. големи ябълки
- • 100 г стафиди
- • 4 с.л. захар
- • 1/2 ч.ч. ром
- • 4 бр. вишни от конфитюр
- • 2 бр. портокали
- • 50 г масло
Начин на приготвяне:
Ябълките се издълбават, напълват се със стафидите и се прибавя по 1 с.л. захар. Подреждат се в намазаната с масло тавичка. Заливат се със сока от единия портокал. Пекат се в предварително загрята до 180 С фурна за 15 минути. Изваждат се, поливат се с рома и отново се връщат във фурната за още 5 минути. Другият портокал се нарязва на кръгчета и се украсяват ябълките. Най-отгоре на всяка се поставя по една вишна от сладко.receptite.com