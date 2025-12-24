Пълнено коледно пиле

Необходими продукти:

1 пиле

100 г сирене

100 г топено сирене

100 г крема сирене

100 г кашкавал

3 филии хляб

4 скилидки чесън

1 ч.л. риган

2 с.л. зехтин

Начин на приготвяне:

Бялото сирене (100 г), топеното сирене (100 г) и крема сиренето (100 г) се намачкват с вилица и се смесват добре. Към тях се прибавя кашкавалът (100 г), нарязан на дребни кубчета, а също и меката част на хляба (3 филии), нарязана на кубчета. Всичко се разбърква и овкусява със зехтин (2 с.л.) и риган (1 ч.л.).

С получената плънка се пълни пилето, като е важно да се зашие с подходящ и здрав конец, за да не се изсипе плънката и да може хубаво да се задуши.

Пълненото коледно пиле се оставя във фурната за общо час и половина или два часа, като първите 30 минути се пече на силен огън, а след това – на тих. Малко преди да е напълно готово, пилето се намазва с малко масло и се поръсва с червен пипер и сол.