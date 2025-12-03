Необходими продукти:

шаран 1 1/2 кг

орехи 200 грама

домати 3 броя

лук 4 глави

гъби 150 грама

магданоз 1 връзка

копър 1/2 връзка

девесил 1/2 връзка

черен пипер 1/2 чаена лъжица

ориз 1 чаена чаша

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за пълнен шаран за Никулден е подготовката на плънката. Нарязвате три глави лук, орехите, подправките, гъбите и един домат на ситно, след което ги изсипвате в сгорещено олио и запържвате за около 5 минути. Добавяте черния пипер, както и около ½ чаена лъжица сол и разбърквате добре. Междувременно измивате шарана, осолявате го и го намазвате с олио.

Нарязвате и другата глава лук. Сгорещявате ½ чаена чаша олио, добавяте лука и разбърквате добре, след което добавяте и измирия ориз. Разбърквате, докато поеме мазнината и стане прозрачен. Добавяте останалите нарязани домати и отново разбърква.

В коремчето на рибата пълните плънката. След като шаранът е напълнен, зашивате корема, или пък поставяте клечки за зъби, за да не се разтваря при печене, както е приготвена и рибата на снимките. В голяма тава изсипвате ориза. Добавяте ½ чаена лъжица сол, зрънцата баха и дафиновия лист, след което слагате върху канапето от ориз рибата. Добавяте 2 ½ чаени чаши вода и печете в предвартелно загрята на 170 градуса фурна за около 75 минути, или докато шаранът придобие апетитен цвят и оризът се свари.