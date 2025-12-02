Пълнолуние в Близнаци на 5 декември – чистим старото и се готвим за успехи

На 5 декември ни очаква последното пълнолуние за 2025 година. Астролозите го наричат суперлуна и „студена“ Луна. Пълнолунието ще бъде във въздушния зодиакален знак Близнаци. Това е нашият шанс да размишляваме, да се освободим и да се приведем в съответствие с бъдещото си Аз, завършвайки годината с цел. Пълнолунието в Близнаци може да е момент, в който да се освободим от стреса на годината и да намерим вътрешния си мир.

В астрологията Луната отговаря за нашите емоции.

Декемврийското пълнолуние може да донесе енергията на големите чувства. Пълнолунието в Близнаци подчертава комуникацията, любопитството, адаптивността, сътрудничеството и изкуството наистина да говорим помежду си. Близнаците са нетърпеливи да обменят истории и решения. Суперлуната през декември може да предизвика вълна от изобретателност от самото начало.

Студената Луна през декември е третата от четирите последователни суперлуни и последната за 2025 г. Тъй като е по-близо, Луната ще бъде малко по-голяма и по-ярка в нощното небе. Според НАСА, суперлуната е с 14% по-голяма и 33% по-ярка от микролуната, която се случва по време на пълнолуние, когато Луната е в най-отдалечената си точка от Земята, което в астрономията се нарича апогей. Пълнолунието през декември пък често се нарича студена Луна, тъй като обикновено се случва, когато времето започва да става доста студено.

Луната в Близнаци е в точна опозиция със Слънцето в Стрелец.

Полярността Близнаци-Стрелец е ментална ос, където Близнаци представляват „нисшия ум“, а Стрелец представлява „висшия ум“. Луната в Близнаци ни насърчава да мислим логично, докато Стрелец ни убеждава да мислим по-широко. Стрелец символизира търсенето на смисъл и идеи, които се разширяват тук и сега.

Това пълнолуние е свързано с комуникацията, отношенията и чувството за приключения. Нещо се е натрупвало вътре в нас и сега е моментът, когато енергията на космоса изисква да го излеем. През следващите две седмици ще открием какво означава това за нас. Трябва да изразим чувствата си, защото ще ни бъде трудно да ги задържаме.

Пълнолунието е време на кулминация и обещание за изпълнение на това, което е започнато при новолуние. Това е емоционален период на романтика и взаимоотношения.

Време е да изразим себе си, но проявявайки известна предпазливост. Финализирането на плановете е добре да се отложи за по-късна дата и трябва да внимаваме за твърде прибързани решения и действия, но е разумно да се обърне голямо внимание на това, което е осветено сега от пълнолунието. Чрез събитията или напрежението около пълнолунието в Близнаци ще можем да постигнем по-добро разбиране на себе си и по-специално на желанията си.

Ключови теми на пълнолунието през декември 2025 година

С наближаването на края на 2025 г., това пълнолуние ни кани да размислим върху уроците, които сме научили през изминалата година. Какво постигнахте? Какво вече не работи за вас? Енергията на студената Луна е идеална за освобождаване от стари модели на мислене, негативни емоции или всичко, което се усеща като тежест, преди да преминете в нов цикъл.

С управлението на това пълнолуние от Близнаци, има засилен фокус върху комуникацията, както с другите, така и със себе си. Ще водим искрени разговори. Ще изразяваме себе си творчески чрез писане или изкуство.

Студената Луна е и за подготовка за новото. Какви мечти или цели искате да манифестирате през 2026 година? Под светлината на пълнолунието започнете да подготвяте „сцената“ за бъдещето си, като създадете ясен и изпълним план. Визуализирайте желанията си и се приведете в съответствие с енергията, която искате да привлечете.

Пълнолунието е добър момент за почистване и зареждане на вашите кристали и декоративни камъни. Поставете ги на перваза на прозореца, където могат да бъдат огрени от лунната светлина. Това помага за усилване на енергиите им.

С наближаването на края на годината, отделете време, за да благодарите за хубавите неща, които са ви се случили дори и те да са малки и да ви се струват незначителни.