Първата буква от името на жената подсказва какво търси в любовта

Експертите смятат, че името е набор от определени звуци, вълни с определени параметри и вибрации, които влияят по определен начин върху мъжете и жените. Но най-доминираща е първата буква, пише zajenata.bg.



Дори, ако се повтаря в името, то нейните влияния върху личността са още по-силни. Правени са десетки изследвания по въпроса, но днес ще ви запознаем с едно от тях, а именно как първата буква от името на жената определя от какво най-много се нуждае във връзката си, за да бъде щастлива. И кои са специфичните черти на характера й…



А Нежност и агресия в едно. Тези дами са много енергични, понякога дори работохолици. Имат нужда да са лидер във връзката си. Имат нужда и от постоянни емоции, защото рутината обикновено ги кара да търсят изход встрани. Така че, залагайте смело на изненадите, че понякога дори и драмите.



Б Много трудно се влюбват! Те са предпазливи, искат първо да са сигурни в намеренията на мъжа и едва тогава да го допуснат до себе си. Щастливи ги прави… спокойствието! Не обичат скандали и викове. Затова мъжът до тях трябва да е изключително уравновесен, но най-важното – надежден!



В Изключително страстни жени с безпогрешни инстинкти за чувствата на мъжа отсреща. След раздяла не страдат дълго, дори бързо си намират утеха. Обаче и много лесно се разочароват. Най-малката ви грешка може да ги отврати от вас. Така че, поне в началото бъдете по-предпазливи. Щастливи ще бъдат със силен, отговорен и в никакъв случай лигав мъж.Мъжкарското поведение най-много им допада.



Г Весели момичета, които обичат да се радват на живота. В любовта подхождат малко парадоксално, хем искат мъжът отсреща постоянно да им доказва колко са невероятни за него, хем не искат пълно обвързване. Така че, ако искате да направите тази жена щастлива, ще трябва да подходите по-себеотдайно и либерално. И никога не си позволявайте да ограничавате свободата й. Или пък да се опитвате да я превърнете в послушна домакиня.



Д Много мили и романтични жени, които преживяват тежко всяко разочарование. Те задължително имат очаквания от партньора, като пълна отдаденост, любезност, грижовност и кавалерство. Всяко неспазване на някое от тях води до много болезнени чувства в тези нежни създания.



Е Изключително упорити и свободолюбиви жени. Във връзката си се нуждаят задължително от доза авантюризъм и дори ексцентричност.Един скучен мъж направо ще ги съсипе (ако му изобщо му дадат достатъчно време). Те не се страхуват от самотата, така че ще ударите на камък, ако има поставяте ултиматуми или ги заплашвате с раздяла.



Ж Много сантиментални дами. Пазят с години всеки топъл спомен. Те са лоялни и искрени, съответно очакват същото от партньора си. Понякога ще ви се струва, че имат прекалено много изисквания, но всъщност държат само на две неща – доверието и уважението. Ако ги излъжете или предадете, едва ли ще ви бъде простено.



З Амбициозни момичета, които обичат да изпъкват в тълпата. Трудно се задържат дълго в една връзка, защото са пълни с живот, искат да опознават нови неща и бързо им омръзва партньора. Така че, ако искате да ги задържите, ще трябва доста да се постараете. Подаръци, екскурзии, излизания… Нещо ново всеки ден трябва да се случва.



И Тези момичета не се нуждаят от постоянно разнообразие. Чувстват се добре и на вечеря в скъп ресторант и гушнати на дивана с любимия, хрупайки солети. Истински щастливи, обаче, ги правят малките неща.Ежедневните дребни жестове, които за тях са по-красноречиви и от най-скъпия подарък.



Й Падат си малко егоистки. Или по-скоро толкова обичат да са глезени и обожавани, че направо започват да си го изискват. Така че то е ясно – искате ли усмивката им да грее като слънце, се дръжте с тях като с най-ценното същество на света.



К Лутат се между желанието да намерят истинската любов и съмнението дали тя всъщност съществува. Затова на тях са нужни постоянни доказателства за чувствата на мъжа отсреща. Не, че на останалите жени се са, но тук работата е по-сериозна. И най-малкото съмнение в него може да ги повреди емоционално. Да се вкарат във фантастичен филм и дори да съсипят нервите и връзката си.



Л Всяка жена, чието име започва с буквата Л, е абсолютно любвеобилна натура, но и склонна към зависимости от алкохол, хазарт и т.н. Нейната психика е по-крехка, затова мъжът до нея трябва да й бъде много стабилна опора, като в същото време не и насажда чувство за вина. Нуждите й във връзката, а и не само, са някой постоянно да и напомня, колко способна и специална е тя.



М Топло сърце, очарователна усмивка и огромни надежди за любовта. Обаче често прибързват и искат едва ли не сериозна връзка още след първата среща. Това им изиграва лоша шега почти винаги. Имат нужда от по-авантюристични и импулсивни действия. За по-ясно са точно такива като по филмите. Серенада в 2 през нощта, крещене пред всички, че са обичани, огромни букети в офиса и т.н.



Н Абсолютна уязвимост, скрита под бодлива черупка. Тези уж костеливи орехи са едни от най-нежните души. Затова на първо място им трябва смелчага, който преглъща болката от убоденото, за да погледне по-навътре. А след това да вдъхва много мотивация и вяра в своята половинка, чието име започва с буква Н.



О Големи мечтателки, за които само любимият човек е от значение. Те имат нужда от уединение с него. Не да обикалят шумните заведения в още по-шумни компании. Затова мъжът до тях също трябва да е домошар или поне да предпочете уюта и спокойствието пред купонясването с приятели.



П Това са момичета, които винаги са привлечени от забранените мъже лоши момчета, обвързани мъже, шефове. Не, не бързайте да си правите лоши заключения. Това, че са привлечени, не винаги означава, че ще действат. Но споделяме всичко това, защото е ключов момент за тяхното щастие във връзката. Те имат нужда от мистериозност и от лов. В момента, в който усетят, че мъжът до тях им е в кърпа вързан, то просто спира да им бъде интересно.



Р В началото са много отстъпчиви и склонни на компромиси. Но и тяхното търпение си има граници и те най-добре никога да не бъдат минавани. Всеки нормален мъж, който няма супер его и мания за надмощие, ще се чувства много добре до жена, чието има започва с буква Р. Тя не се нуждае от много, нито от нещо по-специално. Единствено не бива да се прекалява с добрината й.



С Дами, абсолютни естети. Обикновено и много природно красиви. Сърдечни, искрени, весели, те копнеят за любов. Както да получават, така и да дават. За щастието им е нужно само желание за размяна на чувства.Студените мъже може и да предизвикат любопитството им, но с течение на време ще им донесат само разочарование.



Т Много магнетични жени. Мъжете винаги се въртят около тях, дори често си имат по двама-трима влюбени до уши. Обожават секса, както и флирта. И въпреки това имат склонност към прекалено търпение и наивност. На първо място, те трябва да имат увереност в себе си и уменията си. Самочувствие, което в техния случай си е абсолютно заслужено. Именно и това е ключовият фактор към щастието им не само уверение за красотата, но и за високия им интелект.



У Привърженици на дългите връзки и на спокойния живот. При тези жени не е толкова важно какво ги прави щастливи, а какво ги прави нещастни. И това е само и единствено конфликтният и агресивен партньор. За някои момичета той би бил вълнуващ, но не и за тези, чиито име започва с буква У.



Ф Връзката с тези дами е трудна, но никога скучна. Те са избухливи, но и мили като котета. Менят често настроенията си и както се усмихват, така бият и шамари. За щастието им в любовта е нужна драматична страст и променливи емоции, блуждаещи между любов и омраза.



Х На пръв поглед създават усещането, че са на всяко гърне мерудия. Но пък, ако трябва да сме честни, тези жени имат силен усет към правилните решения. Що се отнася до нуждите им в любовта, с риск да се засегнат, ще кажем, че си падат материалистки. За тях е важно мъжът, ако не богат, то поне да е амбициозен.



Ц Тук имаме само два варианта или тази жена ще ви донесе безмерно щастие, или ще ви срине със земята. Но по-важното е, че това си зависи от вас. Ако искате да ви се случи първото, значи трябва да я обградите с обожание, но не и с натрапчивост. Да я направите своя, но не и да ограничите свободата й. Да се стремите към златната среда във всяко едно отношение, защото крайностите ви ще бъдат посрещнати само с лошо.



Ш Често имате усещането, че не принадлежите на този свят. Че не се вписвате, всички са ви прекалено странни, а и те не ви разбират. Затова в любовта за вас важи с пълна сила мотото: Жената не трябва да бъде разбирана, а обичана!



Ю Влюбвате се лесно и във вас се влюбват лесно. Но истината е, че се страхувате от сериозното обвързване и неизменните промени и отговорности, които носи със себе си. Вярвате или не, вие сами държите мъжете до вас на дистанция, а после се чудите защо поведението им не е нежно и грижовно. Точно затова имате нужда от наистина точен мъж, който не се страхува да показва чувства, който да ви разтърси за раменете и да ви каже: Обичам те, създадени сме един за друг, осъзнай го!

Я – Вие сте дръзки, смели, понякога болезнено откровени. В същото време имате толкова много страст, че сте истински пожари в леглото. Но заради острия ви език, вие сте жените, които най-много имат нужда от търпение и разбиране във връзките си. Тоест човекът до вас не бива да се впечатлява от дребните неща, а да умее да вижда прелестта ви в цялостната картинка.