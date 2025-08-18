Първата дама на Украйна изпрати писмо до Мелания Тръмп, Зеленски го занесе в Белия дом

В началото на ключовата среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп украинският президент предаде на американския си колега голям плик с писмо. Зеленски подчерта, че то е написано от съпругата му Олена и е адресирано до първата дама на САЩ – Мелания Тръмп.

„Не е за Вас, а за съпругата ви е“, шеговито поясни украинският държавен глава, подавайки посланието на Тръмп, предава Нова. Това беше един от моментите в началото на разговора, в които и двамата лидери се разсмяха.

Зеленски благодари на държавния глава на САЩ за поканата в Белия дом и за неговите „лични усилия“ за спиране на войната в Украйна. Президентът също така благодари на Мелания Тръмп, за това, че е написала писмо до Владимир Путин относно украинските деца, отвлечени от Русия.

Жестът на Олена Зеленска идва, след като Мелания Тръмп изпрати писмо до руския президент Владимир Путин. Според „Фокс Нюз” посланието било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Аляска , като апелира руския лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.

Мелания Тръмп отбелязва, че родителите имат дълг да подхранват надеждите на децата, а световните лидери носят отговорност, която „е по-важна от комфорта на малцина“. Тя подчертава, че всяко поколение започва живота си с невинност, „която стои над географията, управлението и идеологията“.

Първата дама пише също, че въпреки трудностите, някои деца разчитат на „тихия смях“ като акт на съпротива срещу мрака.

„Г-н Путин, вие можете сами да върнете техния мелодичен смях,“ пише тя, добавяйки, че защитата на детската невинност означава служба на човечеството. Писмото завършва с призив: „Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и вие, г-н Путин, сте способен да я осъществите с един подпис днес. Време е“.





