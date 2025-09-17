Първата победа на „Беласица“ за сезона остана мираж и в Разград

Двата най-закъсали тима във Втора лига, дубълът на „Лудогорец“ и „Беласица“, направиха 1:1 в Разград и останаха в дъното на класирането. В дебюта на новия си наставник Живко Желев петричани поне стопираха серията от 3 последователни загуби, но първата победа остана мираж. В същото време завръщането на Тодор Живондов начело на домакините не им помогна и те също останаха под чертата, след като успехът им убягва в 6 поредни мача. Надеждата за позитивен резултат срещу „Лудогорец II”, в който играха миналият през „Уест Бромич“ испанец Пипа и доскорошният съотборник на Лионел Меси в „Интер“ (Маями) Емерсон Родригес, запали още в 6-та мин. Аспарух Смилков. Фланговият щурмовак, чиято контузия го държеше дълго извън състава от началото на сезона, прониза с левачката лявата сглобка на Дамян Христов след центриране на Аспарух Шамкалов и елегантно пропускане от тарана Ирфан Садик.

Капитанът В. Костов /№22/, чиято глава бе сцепена в 2 последователни мача, отново във въздушен двубой с Н. Янев

Лудогорци реагираха светкавично и притeсниха комитите, а диагонален удар на колумбиеца Родригес, чиято актуална цена от 1,5 млн. евро прехвърля с малко общата пазарна цена на състава на „Беласица“ (1.46 млн. евро), бе отразен от Кирил Георгиев. В 25-та мин. Родригес отне в полето на гостите и асистира към включилия се в предни позиции централен защитник Алекс Луканов, който от 10-ина метра простреля долния ляв ъгъл на Малкия Валяк – 1:1. Нов шут на Родригес бе париран от вратаря на „Бела“, чиито добри изяви продължиха със спасяване на удара на Наско Янев малко по-късно. В самия край на първата част Елисей Съров вкара отблизо, ала попадението на 17-годишния руснак бе отменено заради засада. След почивката играта продължи да се води в полето на гостите, като на моменти владеенето на топката в проценти стигаше до критичното съотношение 87:13 в полза на зелените, но петричани се защитаваха твърде умело, без да допуснат точен удар към вратата си. В края резервата Петър Кирев опита с красива задна ножица да наклони везните към домакините, ала ударът на разложанина не намери очертанията на вратата.

Центриране на Асп. Шамкалов /сн. 2/ завърши с първото попадение за сезона на Асп. Смилков /сн. 3/ Ключовите спасявания на К. Георгиев допринесоха за първата спечелена точка на „Беласица“ на „Гнездо на орли“



„ЛУДОГОРЕЦ II“: Христов, Шишков, Луканов, Янев, Стефанов /68-Маринов/, Николов, Съров, Пенев, Пипа, Родригес /89-К. Димитров/, Й. Йорданов /68-Кирев/.

„БЕЛАСИЦА“: Георгиев, Яръмов, Костов, Гамаков, Шамкалов, Тодорски, Сантана /58-Винисиус/, Марчев /82-Ат. Димитров/, Смилков, Д. Иванов /73-Петров/, Садик /73-К. Йорданов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





