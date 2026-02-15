Първата среща е успешна, ако…

„Няма втори шанс да направиш първо впечатление“, казват хората.

Вярно ли е обаче?

Необходими са едва седем секунди, за да се създаде първо впечатление. Има неща, които веднага забелязваме и оценяваме, а има и такива, които подсъзнателно превръщаме във важни индикатори.

Какво има значение за успешна „първа среща“ и какво – не чак толкова?

Може би си мислите, че обръщате внимание на облеклото, външния вид, маниерите, начина на говорене или дори чувството за хумор. Според науката обаче има по-важни показатели.

Реагираме на другите въз основа на това как ни карат да се чувстваме. По-вероятно е да поискаме да видим някого отново, ако той е сдържан, а не прекалено официален, спокоен, а не тревожен. А най-добре е начинът, по който смятате, че се представяте, да съответства на това как другите ви възприемат. Човекът, с когото ще се срещнете, прави предположения за вас въз основа на намеци, които вие правите, без да осъзнавате. Често срещани грешки са да разкриете прекалено много за себе си твърде рано, опити за доминиране в разговора или поставяне на прекалено високи изисквания към хора, които не познавате добре.

В обстановка, където и двете страни очакват най-доброто, действията говорят по-силно от думите.

Не закъснявайте и подберете внимателно дрехите си. Ако обичайният ви стил е странен, екстравагантен или провокативен, помислете дали не трябва да го смекчите временно. Не се появявайте с костюма, който сте носили на работа – по-лесно е да бъдете себе си, ако излезете от работния режим, а облеклото ви може да окаже огромно влияние върху това колко комфортно се чувствате на срещата си и как ще бъдете възприемани. Бъдете с човека, с когото се срещате, а не с устройството си и избягвайте постоянната проверка на съобщения.

Сложете телефона си на безшумен режим и го оставете в чантата си – не на масата.

Оставете достатъчно пространство – поддържайте дистанция и намерете идеалната позиция за зрителен контакт, без да нахлувате в личното пространство и без да оставате в другия край на масата. Сред сигналите, които се появяват по време на първа среща, има един изпитан и верен, който е по-вероятно да доведе до втора среща – зрителният контакт.

Александра Хофман и нейният екип изследват през 2024 г. как зрителният контакт предсказва избора на партньор след петминутен разговор. Те провеждат проучване с 30 мъже и 30 жени, всеки от които е участвал в четири бързи срещи и установяват, че участниците са по-склонни да избират партньори, с които имат по-голям зрителен контакт. Той се оказва по-важен фактор, отколкото визуалната привлекателност.

Зрителният контакт генерира харизма и кара събеседника да се чувства по-ангажиран, което води до по-лична връзка.

Не прекалявайте – с нищо. Прекомерността е смущаваща, а не привлекателна, затова бъдете умерени с храна, алкохол, компетентност, шеги и флирт.

Позволете си достатъчно от всичко – разкажете достатъчно, за да събудите интерес, бъдете любопитни за нещата, които са важни за него, обсъдете нещата, които ви носят радост. Това наистина може да покаже коя сте и какво е важно за вас.

Очакванията са „враг номер едно“ – ако предварително се настроите за дълга и скучна вечер, тя задължитено ще се превърне в такава. Оставете се на момента и си направете услуга, като бъдете искрени. Не променяйте себе си, по-скоро променете това, което показвате.

Забавлявайте се – срещите трябва да са забавни, а не досадни, и ако една среща ви се струва такива, значи сте с грешния човек. Не се противопоставяйте на това да му позволите да плати сметката първия път. Ако срещата ви е успешна, ще имате много възможности да му отвърнете със същото. Всеки мъж копнее за признание за усилията, които е положил – благодарете за вечерята.bulnews.bg