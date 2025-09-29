ПЪРВА СВАТБА СЛЕД 35 ГОДИНИ: В автентични народни носии Иван и Мария си казаха „да“ в санданското с. Голешово

Традицията идва от булката – там се венчават всички от нейното семейство

Първа сватба след 35 години развълнува китното санданско село Голешово, населявано от едва 17 души. Двама млади хора – Иван и Мария, живеещи в София, избират църквата на Богородица в Голешово, за да скрепят любовта си пред Бога – нещо, което не се е случвало от повече от три десетилетия в населеното място. Двамата са облечени в автентични народни носии, придавайки още по-родолюбив дух на венчавката.

„Носията е на прабаба ми и е на над 150 години. Запазена е от моята баба Мария, на която съм кръстена, а пафтите също са автентични“, сподели пред bgdnes.bg щастливата булка Мария, която заедно със съпруга си работят на управленски позиции в една от най-големите столични рекламни агенции.

Традицията идва от семейството на булката Мария, чийто корен е от гиздавото селце. Още далеч през миналия век бабата на Мария се залюбва с войник от плевенското село Крушовица, служел наблизо в околията. Въпреки че се мести при него, двамата се връщат в Голешово, за да сключат там своя брак.

Същата традиция се запазва и със сина й, а сега се предава и на внучката Мария. Заедно с Иван, който е родом от Ямбол, двете роди идват в Голешово, за да отпразнуват магията на любовта в селото, в което едно време са живели над 2000 души, а сега са останали едва 17.

„Тук се носят легенди за чистия въздух, страхотната енергия и хубавите хора, в което всички се убедихме“, споделя младоженката.

След църковния брак, за който пристига свещеник от Сандански, около 20-те присъстващи седнаха на специално подредената трапеза на поляната, където под звуците на родопската каба гайда и народни напеви поляха празника на любовта.





