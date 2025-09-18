Първенството в селската група започна с нахлуване на публика на терена и шокиращ обрат на ураганите срещу вълците с голове на баща и син

Първият кръг в „Б“ областната група „Струма“ започна с грандиозен скандал на мача в село Беласица и изненадваща домакинска загуба на шампиона „Огражден – Първомай“ с обрат от 3:0 за 3:5 срещу „Ураган“ от Михнево. Вълците поведоха с гол на Георги Николов в 31-та мин. след асистенция на Атанас Тимов. Андон Георгиев добави още две попадения между 34-та и 38-та мин. и мачът излеждаше решен твърде рано. Тогава на сцената излезе Николай Георгиев, който в рамките на пет минути в края на полувремето на три пъти изскочи сам срещу вратаря Илчо Точков и с клинична точност шокира опонентите. Но и това не беше всичко. В 73-та мин. гредата попречи на А. Георгиев също да запише хеттрик и да извади съотборниците си от шока. Секунди по-късно ураганите получиха дузпа и излязоха напред в резултата след безупречното изпълнение на капитана им Александър Тилев, чийто син Николай Тилев също демонстрира точен мерник, за да допринесе за триумфа на михневци.

Подгласникът на първенците от миналия сезон „Огражденец“ от Кърналово разби 3-ия от предишната кампания „Подгорец“ от Коларово с 6:1 и оглави класирането. До почивката комфортна преднина на домакините дадоха Мартин Стоев /21/, Стоил Димитров /32/ и Антоан Велев /50/. За подгорци вкара почетно в 50-та мин. опитният Иван Тасев, което рестартира щурма на кърналовци. А. Велев покачи от дузпа в 59-та мин. и оформи хеттрика си в 72-та мин., а между головете на бившия играч на „Вихрен“ за втори път в срещата се разписа М. Стоев /70/.

Екшънът се разигра при успеха на „Бела 08“ с 2:1 срещу „Яворница“. Листата задържаха до почивката аванса си, осигурен в 10-та мин. от Орхан Хасанов, но след антракта не можаха да спрат Димитър Терзиев, който отбеляза в 48-та и 57-та мин. След поражението ръководството на гостите излезе с позиция, включваща въпроси към областната централа, касаещи двойния аршин в аналогични ситуации. „Защо мачът се доигра, докато в предишни мачове на нашия стадион двубоите биваха прекъсвани и следваха служебни загуби, лишаване от домакинство и солидни глоби“, попитаха от „Яворница“. Претенциите бяха за нахлуване на домакинската публика на терена в 50-та мин. и последвал удар по футболист на листата. „Да, има нахлуване на публика в началото на втората част, но делегатът на мача и охраната са се справили. Това надлежно е описано в доклада, така че комисията в ОС на БФС ще реши дали да наложи наказание“ за случилото се“, поясни шефът на петричките съдии Страхил Шурков-Боци.

Първенците в предната кампания бяха пометени от ураганите /сн. 3/ сн.3

„ОГРАЖДЕНЕЦ“ /КЪРНАЛОВО/: Гоцев, Ал. Цеков, П. Цеков, Сл. Корчев, Н.Симонски, Гогов, Е. Цеков, Велев, Стоев, Димитров, Петров /Е. Симонски, Крилчев, Ашминов, Тодоров, Дамов/.

„ПОДГОРЕЦ“ /КОЛАРОВО/: К. Пасков, Ангов, Манов, Пеовски, Илиев, Бързаков, Тасев, Костадинов, Иванов, Ст. Пасков, Костов /Ичев, Златков, Киров, Граминов, Мингачев, Марков, Мицков/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






