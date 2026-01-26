Първите две неща, които мъжът забелязва в жената

Установено е, че повечето мъже се впечатляват от две основни неща при жената. Странното е, че жените нямат реална представа кои са те. За това често се гласим излишно, а пропускаме основното – мъжете не забелязват повечето от нещата, които сме направили за да ги впечатлим. За това ви показваме кое всъщност ги привлича.

Силуетът – Мъжете не обръщат директно внимание на отделните части на тялото ни. Те веднага ни лепват мислен етикет – изглежда добре или не изглежда добре. Това става интуитивно и бързо и дори самите те не валагат усилия, когато го правят. Още при първата среща мъжът знае дали жената го привлича.

Очите – Важно е да гледаме избраният мъж директно в очите. Това показва нашата смелост и самочувствие. Директният контакт може да изгради трайни взаимоотношения. Важно е да подчертаем погледа. Използвайте молив за очи или очна линия и спирала за обемни мигли. Погледът ви трябва да е изразителен.