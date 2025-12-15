Първият и единствен по рода си къмпинг център в Банско отвори врати

Първият къмпинг център в Банско ,,BETWEEN THE MOUNTAINS’’ отвори врати за любителите на природата ден след откриването на зимния ски сезон в курортния град. Инвестицията е на столичното дружество „Стажант“ ООД, а за строителния надзор отговаря „Мунин Инженеринг“ ООД.

Mодерният, функционален и уютен къмпинг се намира в горната част на Банско, в полите на Пирин планина, само на пет минути пеша от начална станция на кабинковия лифт.

Разполага с три вили в алпийски стил, всяка с капацитет за 6 човека, 31 места за кемпери и каравани, зона за палатки, рецепция, зимно и лятно барбекю, детска площадка, параклис, стрийт фитнес, футболно игрище, мокро помещение (перални и сушилни), бани и тоалетни, станция за сивите води. За тези, които нямат кемпер или каравана, се предлагат такива под наем.





Къмпингът разполага и с паркинг за автомобили, като всяко едно от паркоместата е снабдено с електрозахранване и водоснабдяване.

В ресторант с уютен интериор може да се насладите както на западноевропейски вкусотии, така и на традиционни местни ястия, приготвени от професионален готвач.



Къмпинг ,,BETWEEN THE MOUNTAINS’’ е идеалното място за всеки, който иска да избяга от градския, забързан начин на живот на тихо и спокойно място, с прекрасна гледка към най-високите планински върхове. Подходящ е за семейни почивки, срещи с приятели, детски лагери, събития, фирмени партита.

Предлагат се и всевъзможни спортни активности (на открито), като каране на планински велосипеди, АТВ-та, скално катерене, планински преходи, конна езда, рафтинг, ски, сноуборд, каране на моторни шейни, термални бани, и спа удоволствия. Заповядайте!!!

Телефон за резервации: 0877522422 📱

E-mail: [email protected]