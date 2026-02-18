Първият курсант жена в Академията на МВР от Рибново С. Бабечка гостува в родното си училище

Първата жена курсант в Академията на МВР от Рибново Селве Бабечка гостува в родното си училище в колоритното родопско село. Самата тя е гордост за местното СУ „Йордан Йовков“ и е сред най-изявените възпитаници на образователната институция. Бабечка завърши средното си образование през 2023 г. и се дипломира като отличник на випуска. През годините вземаше дейно участие в множество инициативи, а сред най-вълнуващите й преживявания, както сама споделя, е ролята на Албена от едноименния разказ на Йордан Йовков, който е сред любимите й автори.

„Любимият ми предмет в училище беше историята. Вярвам, че трябва да познаваме добре миналото си, за да имаме силата да влияем на бъдещето. Родното ми място е известно със своите традиции и обичаи. Разположено е в Югозападна България, на върха на Родопите, и впечатлява със своята прекрасна природа. Изкачила съм много върхове, сред които Вихрен, Тодорка, Снежанка и Полежан. Обичам да си поставям високи цели и да ги следвам неотлъчно. Вярвам, че обучението ми в Академията на МВР ще бъде трамплин към нови върхове и все по-смели мечти“, споделя отличничката през април м.г. като курсант в първи курс по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

С. Бабечка при дипломирането си като отличник на випуск 2023 С Аспарух Дръменов и директорът Манчо Джуркин по време на гостуването

Срещата с гимназистите, изпълнили залата



А гостуването й в училището предизвика истинско оживление и интерес. Селве Бабечка е заедно с Аспарух Дръменов от Добринище, който е курсант в същата специалност в Академията на Министерството на вътрешните работи. Двамата бяха посрещнати и представени от директора Манчо Джуркин и пред учениците от гимназиален етап и учители, като представиха на Академията на МВР и условията за кандидатстване.

„Браво на Селве! Браво и на учителите от Рибново, че са успели да мотивират това момиче да учи в Академията на МВР. И по-важното е, че Селве се е справила на изпитите. Това е пътят: МОЖЕНЕ!”, са част от направените констатации и поздравленията за възпитаничката на СУ „Йордан Йовков“ . А учители, жители на Рибново и хора от цялата страна пожелават на Селве и Аспарух здраве и професионални успехи, да вдъхновяват по-малките и да бъдат пример за всички.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА