Първият училищен звънец огласи училищата в община Кюстендил

Звънът му разля радост и надежда в училищните дворове, които оживяха от цветя, детски усмивки и развълнувани родители и учители.

Кметът на ОбщинаКюстендил инж. Огнян Атанасов беше гост на откриването на новата учебна година в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“,ОУ „Проф. Марин Дринов“, ЕГ „ Д-р Петър Берон“ НУ „Св. Климент Охридски“ и Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

Тази учебна година започва с още повече поводи за радост – учениците от Трето и Шесто основно училище вече ще учат в основно ремонтирани и обновени сгради, с по-светли и модерни класни стаи.

Нови спортни игрища очакват младите спортисти, за да могат да развиват таланта си и извън класната стая.

Ремонтирано е общежитието към Начално училище „Св.св. Кирил и Методий“ в село Раждавица.

От тази година децата в ОУ „Проф. Марин Дринов“ и Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще учат в напълно обновени и ремонтирани сгради. Просторни класни стаи, модерна среда и уют очакват учениците, за да вървят уверено по пътя на знанието.

„За вас първият учебен ден ще е много по- различен, защото влизате в изцяло обновена сграда, модернизирана, с нов STEM център, сграда, в която ще можете да надграждате и да се развивате“, заяви пред децата на Трето Основно училище „Проф. Марин Дринов“ кметът на Кюстендил.

Инж. Атанасов изрази признателност към всички учители за тяхната всеотдайност и подчерта важната роля на родителите.

Кметът инж.Атанасов отправи вдъхновяващи думи и към всички ученици:

„Скъпи деца, вярвайте в себе си и мечтайте смело! Всеки учебен ден е нова възможност – да откривате света, да създавате приятелства и да трупате знания, които ще ви водят към бъдещето. Гордея се с вас и вярвам, че ще бъдете силните и знаещите хора, с които Кюстендил и България ще се гордеят!

Доброто образование е вашата най-сигурна инвестиция за живота.На добър час! “

Най-вълнуващ беше денят за първокласниците – малките герои, които за първи път прекрачиха училищния праг и поеха по пътя на знанието.

В своето слово кметът се обърна специално към тях:

„Скъпи първокласници, днес започва вашето първо голямо приключение – училището! Отваряте врата към свят, пълен със знание, открития и нови приятели. Вървете по този път с любопитство, смелост и усмивка – той ще ви отведе към мечтите ви.“

Днес мечтите тръгнаха по своя път – в класните стаи, където знанието отваря врати към бъдещето!

За първия учебен ден всички първокласници получиха специална #книжка – „На добър час в първи клас!“ – създадена с внимание и обич, за да вдъхнови най-малките ученици и да ги поведе уверено, с любов към Кюстендил по пътя към знанието.





