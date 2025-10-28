Първия интерактивен кабинет в детска градина откри кметът на Кюстендил инж. О. Атанасов

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри първия СТЕМ кабинет в детска градина, който се намира в група „Пчеличка” в ДГ „Слънце”.

„Изключително съм доволен, че в Кюстендил вече има детска градина със СТЕМ център, което на български се превежда като Наука, Технология, Инженерство и Математика. Това са фундаментални области, които всяко дете трябва да опознае. Радвам се, че благодарение на тази група в детска градина „Слънце“ ще събуждаме интереса към науката още от ранна възраст“, заяви кметът инж. Атанасов.

Той подчерта, че е важно децата да бъдат насърчавани да мислят, изследват и експериментират още от най-малки, за да могат в бъдеще да развият умения в областите на науката и технологиите.

Новият кабинет е на стойност 7425 лева, изграден със съдействието на община Кюстендил. Той е специално оборудван, за да подпомага обучението чрез игра – децата ще могат да изследват природни явления, да провеждат опити и да научават повече за света около тях по интерактивен и забавен начин.

„Това е малък, но важен център – място, където децата ще могат да откриват природата, да изследват вулкани, растения и други явления по начин, който стимулира любопитството им и развива въображението им“, споделиха учителите от група „Пчеличка“.

