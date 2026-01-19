Първи политически реакции след оставката на Радев

Първи политически реакции след оставката на президента Румен Радев. Евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин написа във Facebook следното:

„Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар. Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова. Не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха“.

Реакция дойде и от „Има такъв народ“.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната“, заяви лидерът на партията Слави Трифонов.

И допълни: „ИТН е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия“.

Оставката на Радев коментира и Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност“, написа той във Facebook.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на президента Румен Радев в политическата надпревара. И заяви, че приемат бъдещата му партия като възможен съюзник.

„Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения! За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник. Няма време за губене, време е за мъже!“, написа той във Facebook./Нова