Първи признаци за болест на сърцето: Вижте пръстите на краката си!

Сърцето има нужди от грижи и наблюдения

Сърдечното заболяване не винаги веднага се проявява клинично. Възможно е човек да се чувства много добре, да бъде активен, и внезапно да умре от сърдечен удар !

Затлъстяване, тютюнопушене и заседнал начин на живот – това са основните врагове на сърдечно-съдовата система на организма.

Но сърдечните проблеми могат дори изпреварват тези проявления, които всъщност са важна причина за проблеми със сърцето.

Има един елементарен тест, който ще ви помогне да узнаете дали сърцето ви е здраво! След като сами проверите какво е състоянието на сърдечно-съдовата система, може да сте наясно дали трябва или не трябва да се притеснявате.

Как да направите теста?

Седнете на пода и изпънете добре краката си напред. Дръжте пръстите на краката повдигнати. Протегнете ръката си напред и докоснете върховете на пръстите на краката си. Ако го направи с лекота, може да се каже с увереност: сърдечно-съдовата система работи без излишен стрес и недостатъчност, а сърдечните заболявания ще стоят далеч от вас!

Ако тялото не е достатъчно гъвкаво, най-вероятно, че при вас вече са налице първите проблеми със сърцето. Хората имат проблеми с гъвкавостта, когато нещо с кръвоносните съдове не е наред. Причина за това може да бъде и това че кръвоносните съдове имат нужда от прочистване. В тази група от хора, които имат проблеми с гъвкавостта и трудно докосват пръстите на краката си, са налице циркулаторни нарушения, поради липсата на колаген, който прави кръвоносните съдове и ставите еластични и млади.

Твърдите, бавноподвижни, сковани мускули на гърба и краката показват пряк път към кардиолога! Започнете да се разтягате всеки ден, променете диетата и обезателно се консултирайте със специалист.

Бъдете в добра форма и не забравяйте да се грижите за здравето си! Наблюдавайте тялото – то винаги ще ви каже какво да направите, за да го подобрите – просто трябва да слушате внимателно!