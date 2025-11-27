Петрички и сандански села във воден капан, наводнени са мазета и приземни етажи, има закъсали автомобили (ВИДЕО)

За наводнени приземни етажи и мазета в петричките села Рупите, Кърналово и Генерал Тодоров алармират в мрежата жители на населените места, потърпевши от интензивните валежи, които се изливат от снощи.

Моста на р. Данданска Бистрица, на метри от бензиводтанция ОМВ на изхода за Петрич, преля и движението бе затруднено и в двете посоки.

Такова е положението и в някои сандански села – наводнени са къщи в Ново Делчево, Левуново и Лиляново. На място са екипи на пожарната, които отводняват.



В село Делчево улиците се превърнаха в реки, има и закъсали автомобили. Вижте във ВИДЕОТО как изглежда водния капан в санданското село.



В Сандански най-сериозна е ситуацията в квартал Краречен, където се събира водата от няколко улици.

Има срутени скални късове в Кресненското дефиле, но се разчиства бързо. По официални данни в някои части на Благоевградска област са паднали валежи около 25 литра на квадратен метър. Метеоролозите предупреждават, че следобед се очаква усложняване на обстановката – валежите да достигнат до 80-100 литра на квадратен метър.

