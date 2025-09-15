Първи учебен ден в община Петрич – трепет, очакване, надежди и много вълнение

Кметът Димитър Бръчков откри учебната година в две училища, които са обновени по проекти. Това са IV ОУ „Христо Смирненски“ и I ОУ „Кочо Мавродиев“.

В поздравителните си думи кметът каза, че ангажиментът на общинската власт остават инвестициите в образованието.

„Отлично изпълняваме това до този момент. Модернизираме базите, изпълняваме проекти за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда, защото ясно съзнаваме, че образованието е фундамент и трябва да бъде приоритет на институциите и обществото“, посочи кметът Димитър Бръчков в двете посетени училища днес.

Припомни, че IV ОУ „Христо Смирненски“ е свързано с Петричкия инцидент, чията 100-годишнина ще отбележим през м. октомври, и обновената напълно база е изпълнен дълг към предците.

Кметът каза още, че I ОУ „Кочо Мавродиев“ – едно от трите училища, осветени в един ден през 1934 г., е вече също с обновена сграда като другите две.

Ръководствата днес изразиха благодарност за реализираните проекти през изминалата учебна година, които допринасят за по-комфортната образователна среда.

Кметът присъства и на отслужения водосвет в СУ „Антон Попов“, където също поздрави колектива и учениците с началото на новата учебна година.

388 първокласници прекрачиха училищния праг в община Петрич днес.

Във всяко едно училище днес имаше представител на Община Петрич, който поздрави учителите, учениците и родителите.





