Първомаецът Ст. Петров се окичи с бронз на европейското по бокс за младежи в Чехия

Първомаецът Стоян Петров не успя да стигне до боя за златото на европейското първенство по бокс за младежи, след като загуби с 0:5 съдийски гласа полуфиналния двубой в кат. +90 кг от Олександър Слесариев (Укр). Битката започна с предимство за украинеца, който умело използваше по-дългите си ръце и излизаше с позитив от размяната на удари. В началото на 2-ия рунд българинът вкара няколко единични попадения, но реферът на ринга му отброи нокдаун. В хода на 3-ия рунд Стоян тръгна да наваксва, хвърляйки се в атаки, ала се откри и последва втори нокдаун в актива на опонента му. В крайна сметка съдиите бяха категорични и пратиха Слесариев на финала, където ще се бие с турчина Догукан Демирчейлан, победил също с 5:0 поляка Кшищоф Закржевски. По този начин след дебютното участие на еврофорума в Букурещ (Рум) при 80-килограмовите, ръкавицата на БК „Пирин“ (Бл) стана европейски вицешампион при юношите в Пореч (Хър) в кат. до 86 кг и сега се окичи с европейския бронз, вече за младежи в Острава (Чех) в абсолютната кат. +90 кг.

„Стоян направи истински подвиг, че изобщо участва на това европейско, освен че успя да вземе медал при най-тежките. Само преди няколко месеца беше с шина на ръката и с извадено рамо, в началото на септември ни казаха, че за еврофорума в Чехия заявките са пуснати и единственият начин да участва е в тежка категория. Това се случва само месец преди турнира, досега Стоян никога не беше играл при най-тежките, което е две категории над неговата. В същото време украинският му опонент на полуфинала вече играе няколко години в тежка категория, опитът и силата му си казаха думата, но аз съм изключително горд с нашето момче. Само да е здрав, очакват го още много успехи“, коментира личният треньор на двукратния европейски медалист Кирил Гюрдежклиев.

След среброто от еврофорума в Хърватска, Ст. Петров прослави Петрич и с бронза в Чехия Отличията на гърдите на първомайската ръкавица продължават да се множат К. Гюрдежклиев е доволен от представянето на възпитаника си в Острава

Малко преди мача на Ст. Петров и другата ни състазателка при жените в кат. до 54 кг Христеа Нинова отстъпи с 0:5 пред полякинята Зузана Голебиевска и трябваше също да се задоволи с бронза.

СТАНЧО СТАНЧЕВ