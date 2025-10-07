Първомаецът Ст. Петров си гарантира медал на европейското по бокс в Чехия след голям бой по естонец

Първомайският боксьор Стоян Петров си гарантира поне третото място на почетната стълбица на европейското първенство за младежи в Острава, Чехия, след като в четвъртфиналите отказа във втория рунд Кирил Михайлов от Естония. Европейският вицешампион от Пореч се качи тази година в тежката категория 90+ кг, в която се пуснаха 12 претенденти за призовите места. Съгласно жребия, нашето момче прескочи без бой осминафиналите и на четвъртфиналното стъпало срещна К. Михайлов, който преди това преодоля литовеца Данелиус Степанявичус. Двубоят, който отваряше пътя минимум към бронзовите отличия, започна с предимство на българина, който обсипваше опонента си със серия от удари, притискайки го до въжетата. Малко преди края на първия рунд реферката на ринга отброи нокдаун на естонеца, а през паузата Петров получи допълнителни инструкции от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов как по-бързо да затвори боя и да спести сили за следващата битка. Вторият рунд започна по същия начин, с агресивни атаки и прецизни комбинации на първомаеца, а съдийката брои за втори път до 8 и прекрати неравния двубой. На полуфиналите днес състезателят на БК „Огражден“ ще срещне украинеца Олександър Слесариев, който в зрелищен четвъртфинал надви азера Мохамад Джафаров, изхвърлил на свой ред на 1/8 финалите представителя на домакините.

Ст. Петров с треньорите Ал. Александров и Ф. Ереджебов след победата на четвъртфинала в Острава

В началото на годината легендата П. Лесов /вляво/ връчи на първомаеца наградата за „Спортист №1 на Петрич“ за 2024 г. при юношите в присъствието на личния му наставник К. Гюрджеклиев



„Следващият съперник е много добър боксьор, но и Стоян има сериозни шансове. В другата половина на схемата също има отлични боксьори, мисля, че турчинът Догукан Демирчейлан ще се добере до финалния бой“, прогнозира ситуацията в категорията на своя възпитаник личният му наставник Кирил Гюрджеклиев. Сред първите, поздравили Ст. Петров за успеха в Острава, се оказа олимпийският шампион от Москва-80 Петър Лесов, който му бе треньор в юношеския национален отбор.

СТАНЧО СТАНЧЕВ