Първомайският боксов талант Ст. Петров се качва при най-тежките на третото си европейско

Талантливият боксьор от с. Първомай Стоян Петров се готви за 3-ото си поредно европейско първенство. След пилотното си участие в Букурещ в кат. до 80 кг и вицешампионската титла от Пореч (Хърватска) в кат. до 86 кг следващата цел пред най-добрата ръкавица в Югозапада е еврофорумът за младежи в Чехия, където ще се пусне при най-тежките (+90 кг). Причината за тази трансформация разкри личният треньор на младия боксьор Кирил Гюрджеклиев.

„През месец май по време на мач в Косово Стоян извади лявото си рамо и през двумесечния възстановителен период качи доста килограми. От 86 вече е 104, които го пращат в тежка категория. В началото на август започнахме тренировки на високи обороти и Стоян направи спаринг с шампиона в тежка категория за младежи Васил Кацарски от Стара Загора. Нашето момче спечели преборването и заслужи правото да защитава родната боксова чест в Чехия в началото на октомври. Преди това той и останалите национали ще проведат 10-дневен лагер в Турция“, разкри К. Гюрджеклиев. През последната декада на август Ст. Петров бе на лагер в столицата, където се готвеше с мъжете преди участието им на световното в Ливърпул. Той се проведе съвместно с националния отбор на Франция, а Стоян не пропусна да боксира в няколко спаринг рундове с олимпийския медалист от Париж 2024 Джамил Абуду Моиндзе, който е първа ръкавица на петлите в тежка категория.

Ст. Петров се ползва от подкрепата на община Петрич и градоначалника Д. Бръчков (вляво С медалиста от Париж 2024 Дж. Моиндзе преди спаринга помежду им в София

„Натрупах безценен опит, попивайки от уменията на такива майстори като французина, който е с бронз от Олимпиадата. При най-тежките е възможно съперникът да те превъзхожда доста в килограмите. Ако обаче имаш ясен план за провеждане на двубоя, няма какво да се обърка. На 3-ото си европейско първенство не отивам да запиша 1-2 победи, а с ясната цел отново да играя финал. Това би било венец на усилията ми през тази година, белязана от тежка контузия и последващи изпитания“, призна европейският вицешампион от Пореч.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





