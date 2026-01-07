Първото бебе за 2026-та в МБАЛ „Иван Скендеров“ е от Гоце Делчев

Елисавета Красимирова от гр. Гоце Делчев е първото бебе, което се роди в МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев през 2026-та година. Бебето се роди в следобедните часове на 1-ви януари 2026 г. Малката Елисавета е първото дете в семейството на Сани и Румен Красимирови.

Тъй като е първото дете родено в Гоцеделчевската болница след настъпването на новата година, по традиция то е обект на голямо внимание. Кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и заместник-кмета Богдан Боцев се срещнаха с младите родители, на които връчиха специални подаръци. Малката Елисавета получи за спомен медальон за новороден жител на общината, а родителите й – знака на града и парична сума, с която да бъде подпомогнато семейството в грижите за новородената им дъщеря.



Румен и Сани Красимирови изразиха своята огромна благодарност от професионализма и топлите грижи, които са получили в Гоцеделчевската болница. „Аз бях първия пациент, който изобщо бе приет в нашата болница за 2026-та година. Чувствах се през цялото време изключително спокойна и обгрижена. Пожелавам много успешна и здрава година на всички“, сподели младата майка Сани.

Общинското ръководство изказва своята благодарност на работещите в АГ – отделението на МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев за тяхната всеотдайна работа, като отправя пожелание за много здрави родени бебета и през новата 2026-та година!