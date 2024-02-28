ПЪРВО В STRUMA.BG! Благоевградският бизнесмен Рашко Динков е назначен за почетен консул на Казахстан в България със седалище в Благоевград

Министерският съвет на Република България реши да бъде оттеглено даденото съгласие Митко Солаков – български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в гр. Благоевград и за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Благоевград и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Враца, Пазарджик, Пловдив и Смолян.

Със своето решение Правителството даде съгласие за откриване на консулство на Република Казахстан в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян, и Рашко Динков – български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Казахстан в Република България със седалище в гр. Благоевград и консулски окръг, обхващащ територията на областите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник и Смолян.

Благоевградчанинът Рашко Динков е ръководител на компании, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на хидроенергийни обекти, производство и продажба на електроенергия, организация и строителство на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура и други. Като почетно консулско длъжностно лице се очаква Динков да работи активно за поддържане и допълнително развиване на отличните двустранни отношения между Република България и Република Казахстан.

Откриването на консулство на Република Казахстан в гр. Благоевград, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, ще допринесе за увеличаване на възможностите за сътрудничество между двете страни в икономическата, културно-образователната, туристическата и други области от взаимен интерес.

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