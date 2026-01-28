ПЪРВО в STRUMA.BG! Елица Калпачка избрана единодушно за шеф на Районна прокуратура-Благоевград

Прокурор Елица Калпачка бе избрана за административен ръководител на Районна прокуратура-Благоевград с решение на Висшия съдебен съвет на днешното редовно заседание.



Пред кадровиците на Темида тя представи изчерпателно и убедително управленската си визия, като представи успехите в работата на прокуратурата и мерки за преодоляване на някои слабости. Като приоритет в нейната работа тя посочи по-чести срещи с прокурорите и обучения, включително и на разследващи полицаи. При гласуването Калпачка получи доверието на всички 8 членове на Висшия съдебен съвет, които дадоха висока оценка на работата й.

Елица Калпачка има 20-годишен юридически опит, от които 16 години в прокуратурата, като от 2017 г. беше заместник административен ръководител на РП-Благоевград в екипа на Борислав Ковачки. От 14 октомври 2025 г. тя бе назначена за изпълняващ функциите председател на РП-Благоевград. Калпачка е с ранг на прокурор от ВКП и ВАП.

Бетина Апостолова