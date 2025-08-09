ПЪРВО в STRUMA.BG! Постоянен арест за софийските гастрольори, обрали благоевградски учител

Двамата софийски гастрольори, които обраха известен благоевградски учител чрез обиграния номер „спукана гума“ остават в ареста. Преди минути дежурният съдия в Районен съд-Благоевград Екатерина Николова наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на Радослав Стоянов и Борислав Лазаров след внесено искане от наблюдаващия прокурор Елица Калпачка.

Както struma.bg писа, миналата седмица софийските гастрольори издебнали известният благоевградски учител и преподавател в ЮЗУ, който паркирал на ул. „Скаптопара“ при наказателния паркинг в района на „Кончето“. Възрастният благоевградчанин отишъл да пазарува в магазин „Аромати“, а през това време апашите срязали гумите на колата му. Когато мъжът се върнал и започнал да се суети около гумите, крадците задигнали чантата му със 160 лв. и дебитна карта. В последствие източили 800 лв. от картата му. Престъплението е разкрито при съвместна операция на полицаи от Благоевград и София. Двамата софиянци са задържани и обвинени, а третият – шофьорът на автомобила, с който пристигнали от София, се издирва.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






